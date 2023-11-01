Нутрициолог дал рекомендации любителям кофе

По словам нутрициолога Кристины Краславской, популярным кофе делает его способность позитивно влиять на работу мозга, однако, это может привести к серьёзной зависимости, передает цифровое издание Царьград. При этом важно понимать, что кофеин в больших дозах может нанести вред здоровью, подчеркнула эксперт.

Краславская рекомендует ограничить потребление этого напитка до 1-3 чашек в день. Самое лучшее — выпивать пару чашек в утренние часы, желательно до обеда.

Качественный кофе из свежемолотых зерен полезен, если употреблять его в ограниченном количестве и при соблюдении питьевого режима, пояснила нутрициолог. После одной чашки кофе необходимо выпить один стакан воды.

Что касается полезных свойств кофе, то, в первую очередь, это его способность выводить токсины из организма. Напиток содержит витамины В1, В3, В5, калий, магний и другие питательные элементы. Вместе с тем, он является источником антиоксидантов, которые защищают организм от вредного воздействия.

Также учеными доказана эффективность кофе в борьбе с депрессией.

Кроме того, важно знать, что кофе — мочегонное средство, которое вместе с плохими токсинами выводит из организма и хорошие. Именно поэтому кофеманам так важно пить воду.

Кофеин также оказывает профилактическое воздействие при онкологических заболеваниях, болезнях Альцгеймера и Паркинсона, однако, он может вызывать осложнения, заключила эксперт.

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