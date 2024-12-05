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Более 40 человек заразились сальмонеллезом, съев суши в Новосибирске

  • 05/12/2024, 17:30
Автор: Артем Рязанов
Более 40 человек заразились сальмонеллезом, съев суши в Новосибирске
Уголовное дело об отравлении направлено в суд

Следствие установило, что в январе 2024 года директор ООО, расположенного в Советском районе Новосибирска, при организации производственного цеха нарушила санитарно-эпидемиологические нормы. Кроме того, она не обеспечила прохождение медицинских осмотров сотрудниками компании.

В результате после употребления суши, которые произвела компания, у покупателей было выявлено нарушение функции пищеварения вследствие отравления, вызванного бактерией Salmonella enteritidis. Всего сальмонеллезом заразились 43 человека которые покупали суши в этой компании, уточнили в прокуратуре.

— Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу о производстве и сбыте товаров, выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, — говорится в сообщении прокуратуры региона.

Указанные последствия квалифицируются как причинение средней степени вреда здоровью потерпевших. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

По информации редакции, речь идет о компании ООО «Вкус Востока». По данным Seldon.Basis, ООО «Вкус Востока» было основано в марте 2024. Директором являете Анна Цыцорина. Основной вид деятельности — деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Уставной капитал – 10 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске завхоз накормила воспитанников детского сада тухлыми яйцами. Пострадали четверо детей и воспитатель.

Источник фото: Freepik / Автор — azerbaijan_stockers

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Рубрики : Право&Порядок Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : уголовное дело сальмонеллез


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