Более 40 человек заразились сальмонеллезом, съев суши в Новосибирске

Следствие установило, что в январе 2024 года директор ООО, расположенного в Советском районе Новосибирска, при организации производственного цеха нарушила санитарно-эпидемиологические нормы. Кроме того, она не обеспечила прохождение медицинских осмотров сотрудниками компании.
В результате после употребления суши, которые произвела компания, у покупателей было выявлено нарушение функции пищеварения вследствие отравления, вызванного бактерией Salmonella enteritidis. Всего сальмонеллезом заразились 43 человека которые покупали суши в этой компании, уточнили в прокуратуре.
— Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу о производстве и сбыте товаров, выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, — говорится в сообщении прокуратуры региона.
Указанные последствия квалифицируются как причинение средней степени вреда здоровью потерпевших. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.
По информации редакции, речь идет о компании ООО «Вкус Востока». По данным Seldon.Basis, ООО «Вкус Востока» было основано в марте 2024. Директором являете Анна Цыцорина. Основной вид деятельности — деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Уставной капитал – 10 тысяч рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске завхоз накормила воспитанников детского сада тухлыми яйцами. Пострадали четверо детей и воспитатель.
Источник фото: Freepik / Автор — azerbaijan_stockers
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