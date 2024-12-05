Пёс спас своих хозяев от гибели в Новосибирске

Ранним утром 5 декабря произошел пожар в Октябрьском районе Новосибирска. Горела баня на улице Чехова.
— Огонь мог перекинуться и на частный дом. Пёс, почувствовав дым, начал громко лаять. Хозяева проснулись и эвакуировались из дома, — говорится в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.
За шесть минут пожарные прибыли на место возгорания. Преданный четвероногий друг не прекращал лаять, пока не убедился, что его хозяева в безопасности.
Пожарные смогли потушить пламя всего за 17 минут, благодаря чему оно не распространилось на дом и соседние участки. В результате пострадала только баня, которую огонь уничтожил на площади 10 квадратных метров.
— Собака с радостью встретила спасателей и даже позволила себя погладить, — отметили в сообщении.
Ранее редакция сообщала о том, что на производстве в Кольцово произошел крупный пожар. Здание выгорело на площади более 1000 квадратных метров.
Источник фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
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