Пёс спас своих хозяев от гибели в Новосибирске

Ранним утром 5 декабря произошел пожар в Октябрьском районе Новосибирска. Горела баня на улице Чехова.

— Огонь мог перекинуться и на частный дом. Пёс, почувствовав дым, начал громко лаять. Хозяева проснулись и эвакуировались из дома, — говорится в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.

За шесть минут пожарные прибыли на место возгорания. Преданный четвероногий друг не прекращал лаять, пока не убедился, что его хозяева в безопасности.

Пожарные смогли потушить пламя всего за 17 минут, благодаря чему оно не распространилось на дом и соседние участки. В результате пострадала только баня, которую огонь уничтожил на площади 10 квадратных метров.

— Собака с радостью встретила спасателей и даже позволила себя погладить, — отметили в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что на производстве в Кольцово произошел крупный пожар. Здание выгорело на площади более 1000 квадратных метров.