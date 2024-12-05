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В Новосибирской области еще шесть районов заявили о готовности стать округами

  • 05/12/2024, 17:00
Автор: Оксана Мочалова
В Новосибирской области еще шесть районов заявили о готовности стать округами
Преобразование пройдет в 2025 году

В 2025 году с карты Новосибирской области исчезнут еще шесть муниципальных районов. Вместо них появятся муниципальные округа.

— Ещё шесть районов – Венгеровский, Доволенский, Северный, Сузунский, Убинский и Чановский – готовятся стать муниципальными округами в следующем году. Призываю других коллег присоединяться к процессу, переход к системе округов приветствуется, потому что на финишную прямую выходит подготовка нового федерального закона о местном самоуправлении, — рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Напомним, закон, позволяющий регионам создавать муниципальные округа из нескольких населенных пунктов, объединенных общей территорией и не являющихся самостоятельными муниципальными образованиями начал действовать на территории России в 2019 году. При объединении существовавшая ранее двухуровневая система управления становится одноуровневой: местные советы депутатов и администрации ликвидируются, совет и администрация остаются лишь на уровне округа.

В мае 2024 года депутаты Заксобрания Новосибирской области проголосовали за преобразование с января 2025 года первых трех районов — Карасукского, Маслянинского и Татарского районов.

Для округов будет установлен более высокий норматив по отчислениям с упрощенной системы налогообложений — 70%. В Минфине рассчитывают, что это будет стимулом для развития бизнеса на территории округов, а также простимулирует другие районы области к преобразованию в муниципальные округа.

В начале декабря стали известны имена глав новых местных администраций: Маслянинский муниципальный округ возглавил Вячеслав Ярманов, Карасукский муниципальный округ — Вячеслав Кулаков, а Татарский муниципальный округ — Юрий Вязов.

По данным Новосибирскстата, на 1 января 2024 года в Новосибирской области насчитывалось 30 муниципальных районов.

Ранее  редакция сообщала, что Анна Терешкова собралась на выборы в новосибирское Заксобрание. 

Источник фото: freepik.com, автор- d3images

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Рубрики : Власть

Регионы: Новосибирская область

Теги : Муниципальный округ


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