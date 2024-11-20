В Новосибирске завхоз накормила воспитанников детского сада тухлыми яйцами

Четверо детей и один сотрудник детского сада отравились просрочкой в Новосибирске. Еду приготовили из тухлых куриных яиц.

— Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника детского сада. Она обвиняется в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что в марте 2024 года завхоз детского сада, которая должна была следить за хранением продуктов питания, передала поварам куриные яйца, хранившиеся с нарушением требований ГОСТа. Согласно заключению СМЭ, несовершеннолетним причинен легкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура наказала школу Новосибирска за отравление детей.