Более 400 млн рублей уже начислено для выплаты субсидий новосибирским организациям и ИП

На основании заявлений, поданных в налоговые органы Новосибирской области организациями и индивидуальными предпринимателями на получение субсидий за апрель, по данным на 17 мая начислено 423 млн руб. Более 33 млн руб. из них уже перечислено на счета налогоплательщиков, сообщили в пресс-службе УФНС России по Новосибирской области.

— Размер субсидии рассчитывается исходя из количества работников в марте, умноженного на 12 130 рублей (МРОТ). Для индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется один человек (сам ИП), — напомнили в УФНС.

Отмечается, что для получения субсидии нужно соответствовать следующим условиям:

заявитель включён в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.03.2020;

отрасль, в которой ведется деятельность заявителя, относится к отраслям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434;

заявитель не находится в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства и не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;

заявитель по состоянию на 01.03.2020 не имеет недоимки по налогам, страховым взносам более 3 тыс. рублей (с учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам); при расчете суммы недоимки используются сведения о ее погашении, имеющиеся у налогового органа на дату подачи заявления о предоставлении субсидии;

количество работников заявителя в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90% от количества работников в марте 2020 года, или снижено не более чем на 1 человека по отношению к количеству работников в марте 2020 года.

В пресс-службе подчеркнули, что количество сотрудников, на которых будет произведена выплата на основании поступивших заявлений от налогоплательщиков, соответствующих данным критериям, по информации на 17 мая составляет более 32 тыс. человек.

Фото: пресс-служба УФНС России по Новосибирской области