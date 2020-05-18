Зарегистрировано 4,4 тысячи обращений пострадавших от клещей новосибирцев

Как сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, связанную с угрозой распространения коронавирусной инфекции, в регионе продолжается вакцинация от клещевого энцефалита. Сезон активности клещей в этом году начался на месяц раньше, чем в прошлом. Первый покус зафиксирован 1 марта, и к середине мая в Новосибирской области зарегистрировали 4 400 обращений пострадавших от клещей. К инфекционистам с симптомами клещевого энцефалита обратились 20 человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Пятеро с подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы в Первую городскую инфекционную больницу, подтвержденных случаев клещевого энцефалита нет, — сообщила врач-эпидемиолог Наталья Шульгина. — Общее количество пострадавших на уровне прошлого года – сказывается влияние режима самоизоляции.

Отмечается, что вакцинопрофилактика не останавливалась из-за коронавируса.

— Главное, чтобы поликлиники приняли необходимые меры против распространения инфекции, — подчеркнула главный специалист по вакцинопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева.

Она подчеркнула, что введение иммуноглобулина не дает 100% защиты от клещевого энцефалита. Вакцина же исключит летальный исход и тяжелые формы этого опасного заболевания.

Бесплатно укол иммуноглобулина в поликлинике по месту жительства сделают только несовершеннолетним до 18 лет, взрослым – либо по страховке в указанных в ней пунктах серопрофилактики, либо за деньги в частных клиниках.

В медицинских организациях, подведомственных региональному Минздраву, в настоящее время имеется в наличии 4 900 доз иммуноглобулина, на этот год закуплено 8000 доз. Аукционы на покупку необходимого для региона запаса иммуноглобулина министерство здравоохранения Новосибирской области провело заблаговременно, в установленные сроки, однако компании, выигравшие аукционы на поставку препарата, задерживают отгрузку. В официальных письмах в министерство здравоохранения Новосибирской области поставщики называют основную причину сложившейся ситуации: вся готовая продукция находится на складах производителя, но не введена в оборот, т.к. ни один из трех производителей противоклещевого иммуноглобулина не прошел сертификацию.

По имеющейся у министерства здравоохранения Новосибирской области информации, партии препарата сертифицируют в течение недели, поставка на территорию региона ожидается до конца мая 2020 года. С учетом повышенной потребности отдельных медорганизаций в иммуноглобулине, его запасы сейчас перераспределяют между медицинскими организациями Новосибирска и области.

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