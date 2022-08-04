Аграриям предлагают подкармливать скот нанокрахмалом

Сотрудники Института химии твердого тела и механохимии СО РАН готовятся представить на Сибирской венчурной ярмарке новую технологию производства добавок для кормов сельскохозяйственных животных, разработанную на базе молодежной лаборатории механо-ферментивной конверсии твердых биополимеров на основе растительного сырья, в частности крахмала. Об этом научные работники рассказали в ходе пресс-тура в Институт, подчеркнув, что таких технологий в мире на сегодня нет

— Сейчас у нас хронический недостаток углеводов в кормах, — поясняет старший научный сотрудник, кандидат химический наук Анатолий Политов. — Мы пытаемся это нивелировать. Надеемся на Минобрнауки. Губернатор заинтересовался нашей разработкой. Но нужна еще точная дорожная карта по внедрению этих вещей.

— Мы с министерством сельского хозяйства для начала соберем вас с производителями, оценим востребованность этого продукта, этой технологии, — сказал министр разработчикам. — Найдем какие-то стимулы, которые позволили бы ускорить ее внедрение.

Оказать содействие в продвижении разработки обещает министр науки и инновационной политики области Вадим Васильев.

По оценке министерства, объем инвестиций в проект может составить от 62 до 110 млн рублей. На сегодняшний день пилотная технология уже используется в Верх-Ирмени и нескольких хозяйствах Красноярского края. Есть интерес к разработке и со стороны других сельхозпредприятий.

— Предприятия есть, — рассказывают ученые. — Но пока системного механизма внедрения наших установок нет. С 2005 года с нами работает Верх-Ирмень. Мы у них были недавно — технология работает, но ее уже не хватает, чтобы обеспечить все поголовье животных, она немного устарела. Каждая технология должна совершенствоваться, модернизироваться.

— Крахмал — уникальный продукт, возобновляемое сырье, на котором могут делаться даже химпродукты, если закончатся нефть, газ, — сообщают научные работники. — Это основа для микробиологической промышленности, которая, возможно, в Кольцово будет развиваться, совершенствоваться.

Руководитель работ, кандидат химических наук Владимир Аксенов пояснил, что новосибирские ученые намерены совершенствовать технологию. Он также отметил, что в перспективе она может использоваться не только для производства кормовых добавок.

Стоит напомнить, что в середине июня в региональном минсельхозе сообщали о непростой ситуации с заготовлением кормовых культур из-за погодных условий.

Ранее редакция сообщала, что у предприятий региона растет интерес к глубокой переработке зерна. Несколько лет назад в Новосибирске планировали реализовать проект по производству камеди и крахмала стоимостью 9,5 млрд рублей.