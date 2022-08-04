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Аграриям предлагают подкармливать скот нанокрахмалом

  • 04/08/2022, 17:49
Автор:
новости Новосибирска
Ученые ищут механизмы финансирования и внедрения новых разработок для агропрома в сельхозпроизводство.

Сотрудники Института химии твердого тела и механохимии СО РАН готовятся представить на Сибирской венчурной ярмарке новую технологию производства добавок для кормов сельскохозяйственных животных, разработанную на базе молодежной лаборатории механо-ферментивной конверсии твердых биополимеров на основе растительного сырья, в частности крахмала. Об этом научные работники рассказали в ходе пресс-тура в Институт, подчеркнув, что таких технологий в мире на сегодня нет

Сейчас у нас хронический недостаток углеводов в кормах, поясняет старший научный сотрудник, кандидат химический наук Анатолий Политов. Мы пытаемся это нивелировать. Надеемся на Минобрнауки. Губернатор заинтересовался нашей разработкой. Но нужна еще точная дорожная карта по внедрению этих вещей.

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Оказать содействие в продвижении разработки обещает министр науки и инновационной политики области Вадим Васильев.

Мы с министерством сельского хозяйства для начала соберем вас с производителями, оценим востребованность этого продукта, этой технологии, сказал министр разработчикам. Найдем какие-то стимулы, которые позволили бы ускорить ее внедрение.

По оценке министерства, объем инвестиций в проект может составить от 62 до 110 млн рублей. На сегодняшний день пилотная технология уже используется в Верх-Ирмени и нескольких хозяйствах Красноярского края. Есть интерес к разработке и со стороны других сельхозпредприятий.

Предприятия есть, рассказывают ученые. Но пока системного механизма внедрения наших установок нет. С 2005 года с нами работает Верх-Ирмень. Мы у них были недавно технология работает, но ее уже не хватает, чтобы обеспечить все поголовье животных, она немного устарела. Каждая технология должна совершенствоваться, модернизироваться.

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Руководитель работ, кандидат химических наук Владимир Аксенов пояснил, что новосибирские ученые намерены совершенствовать технологию. Он также отметил, что в перспективе она может использоваться не только для производства кормовых добавок.

Крахмал уникальный продукт, возобновляемое сырье, на котором могут делаться даже химпродукты, если закончатся нефть, газ, сообщают научные работники. Это основа для микробиологической промышленности, которая, возможно, в Кольцово будет развиваться, совершенствоваться.

Стоит напомнить, что в середине июня в региональном минсельхозе сообщали о непростой ситуации с заготовлением кормовых культур из-за погодных условий.

 

Ранее редакция сообщала, что у предприятий региона растет интерес к глубокой переработке зерна. Несколько лет назад в Новосибирске планировали реализовать проект по производству камеди и крахмала стоимостью 9,5 млрд рублей. 

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Рубрики : Бизнес Агропром Технологии

Регионы: Новосибирск

Теги : технологии инвестиции бизнес агропром


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