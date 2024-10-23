Более 400 тысяч деревьев высадил «Сибантрацит» в Новосибирской области

«Разрез Колыванский» и «Разрез Восточный» (входят в Группу «Сибантрацит») высадили 400 тысяч саженцев сосны обыкновенной на площади 109 га в Куйбышевском, Маслянинском и Тогучинском районах Новосибирской области.
По словам главного эколога «Разреза Колыванского» Артема Бурцева, деятельность компании в этом направлении не ограничивается только высадкой деревьев.
— В соответствии с требованием лесного законодательства наши предприятия осуществляют ежегодный агротехнический уход за лесными культурами, высаженными ранее. — отметил Артем Бурцев. — Производится ручная оправка растений от завала травой и почвой и заноса песком, подкормка минеральными удобрениями, рыхление почвы, полив и обработка деревьев от вредителей.
За 2024 год предприятиями Группы «Сибантрацит» в Новосибирской области агротехнический уход был осуществлен на площади 270 га
Компания также активно участвует в озеленении территорий присутствия. Тысячи деревьев и кустарников высажены в этом году в парках, скверах, на аллеях и придомовых территориях в рабочем поселке Линево, деревне Ургун и на станции «Евсино» в Искитимском районе.
Автор фото: Сергей Тимофеев
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