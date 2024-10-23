Налоговые каникулы для бизнеса продлевают до 2026 года в Новосибирской области

Продлить налоговую льготу для ИП планируют в Новосибирской области. Речь идет о предпринимателях, которые только начинают свой бизнес и применяют упрощённую систему налогообложения, либо работают по патентной системе.

— Налоговые каникулы действуют первые два года с момента регистрации. В августе на федеральном уровне в налоговый кодекс были внесены изменения, которые дают право субъектам федерации устанавливать льготы до 31 декабря 2026 года, — пояснил министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров.

Он напомнил, что нулевая налоговая ставка действует на территории Новосибирской области с 2015 года и является очень востребованным инструментом для развития бизнеса. За последние три года льготой воспользовались около 3 тысяч ИП. Объем налоговых расходов для ИП, применяющих нулевую ставку, по расчетам Минпромторга, в 2024 году составит 141,6 млн руб, в 2025 — 144.7 млн, в 2026 — 145,8 млн руб.

Законопроект выносится на рассмотрение на октябрьскую сессию регионального парламента.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2021 году этой льготой воспользовались 491 индивидуальный предприниматель, применяющий «упрощенку», и 718, применяющих патенты.