«Взяли в заложники»: жители Новосибирска просят Бастрыкина защитить от произвола управляющих компаний

Жители Новосибирска записали видеообращение к главе СКР Александру Бастрыкину, в котором просят защитить их от произвола управляющих компаний. Сибиряки обвиняют УК в подлогах и фальсификациях.

Узнав о том, что «инициатор» сфальсифицировал бюллетени и протокол собрания, собственники обращаются в ГЖИ с заявлениями о фальсификации их подписей и требованием не учитывать бюллетени. Но в инспекции заявляют, что не обладают соответствующими полномочиями и предлагают обратиться в суд.

— Мошенники, не стесняясь подделывают бюллетени голосования собственников. При этом всегда остаются безнаказанными. ГЖИ не только не пресекает их нарушения, но и ссылается на то, что это право инспекции, а не обязанность, — рассказывают в ролике новосибирцы.

Авторы видео перечисляют адреса домов, которые пострадали от недобросовестных «управляшек». В списке: высотки на Железнодорожная, №8, №8/1, № 2, Закаменский микрорайон дом №15, Ельцовская дом №4, Нарымская дом №25, улица 1905-го года, 17/2, Тополевая, 1 и другие.

К видеоролику авторы приобщили пояснительное письмо с описанием преступной, по их мнению, схеме, которая хорошо известна и полиции, и прокуратуре.

Суд практически всегда встаёт на сторону собственников, но тяжбы длятся месяцы, а то и годы. За это время УК успевают обчистить домовой счет. Протоколы судом признаются сфальсифицированными, после чего полицией возбуждаются уголовные дела, годами расследуются, а потом тихо прекращаются за «отсутствием состава преступления». А то и сразу отказывают в возбуждении уголовного дела под разными предлогами.

Как пишет издание Сибкрай.ru, за последние 5 лет, полиция Новосибирска возбудила и передала в отделы дознания более 10 уголовных дел лишь только по перечисленным адресам домов. Но ни по одному уголовному делу наказание никто не получил и часть дел уже прекращена за истечением срока давности.

Собственники домов, которые пострадали от непорядочности УК просят главу СКР Бастрыкина дать указание новосибирскому СК провести проверку по всем возбуждённым, но так и не завершённым уголовным делам о подделках бюллетеней голосования и связанными с этим заявлениями в правоохранительные, надзорные органы и региональную ГЖИ от собственников жилья по перечисленным адресам.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске разгорелся очередной скандал в сфере ЖКХ: две управляющие компании в борьбе за обслуживание домов стали применять запрещённые приёмы в виде подделки протоколов собственников квартир. Из-за «грязных» игр «управляшек» страдают простые жители высоток.