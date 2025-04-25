Более 47 тысяч автомобилей LADA отзывают для установки блока ЭРА-ГЛОНАСС

АВТОВАЗ запускает отзывную кампанию. Она затронет 47 139 автомобилей LADA, проданных с октября 2021 года по август 2023 года. Об этом сообщает Росстандарт.

Под отзыв попадут 24 408 LADA Largus и 22 731 LADA Vesta. На этих машинах не установлен блок управления системой ЭРА-ГЛОНАСС для вызова экстренных служб.

В рамках отзывной кампании автомобили получат блок ЭРА-ГЛОНАСС с функцией автоматического вызова. Производитель — российская компания «Итэлма». Об этом сообщает официальный сайт АВТОВАЗа. Владельцев затронутых автомобилей уведомят о необходимости обратиться в официальные дилерские центры LADA для установки системы. Все работы проведут бесплатно.

Напомним, в первом квартале 2025 года в России было реализовано более 36 тысяч автомобилей по программам льготного кредитования и лизинга. Из них более 25,3 тысячи автомобилей были проданы в рамках программы льготного кредитования. А более 10,7 тысячи автомобилей были приобретены по программе льготного лизинга. Почти 80% всех транспортных средств, проданных в рамках обеих программ, пришлось на локализованные модели LADA. Это составляет около 28,8 тысячи автомобилей. Общая сумма предоставленных скидок превысила 10,7 миллиарда рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что российский автопроизводитель оценил запасы иномарок у дилеров. Глава АвтоВАЗа Соколов заявил о падении авторынка страны в марте.