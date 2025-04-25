В Новосибирске состоялся аукцион на благоустройство сквера на Демакова

В Новосибирске подведены итоги аукциона по определению подрядчика, который выполнит подготовительные и благоустроительные работы по благоустройству сквера у памятника Александру Демакову в нижней зоне Академгородка (на пересечении улиц Демакова, Российской, Полевой) в Советском районе города Новосибирска» (1 очередь). Он состоялся с третьей попытки.

Согласно протоколу, на участие в конкурсе была подана единственная заявка. Компания выполнит работы за начальную стоимость — 181,4 млн рублей. Имя победителя пока не раскрывается.

Изначально конкурс был объявлен в начале марта, но его сроки дважды переносились из-за отсутствия заявок.

Напомним, о том, что готовится подписание соглашения между АО «Новосибирское агентство инвестиционного развития» (на 100% принадлежит муниципалитету. — Ред.) и департаментом культуры мэрии Новосибирска по развитию сквера на улице Демакова, стало известно в феврале 2021 года. На одном из заседаний комиссии по муниципальной собственности горсовета тогда еще начальник департамента имущественных и земельных отношений мэрии Георгий Жигульский сообщал, что ООО «Городок», выкупивший участок на Демакова, планирует построить там оздоровительно-развлекательный центр.

Факт продажи участка без торгов возмутил депутатов и общественников. В итоге в апреле 2022 года Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил исковые требования прокурора области по делу об истребовании участка у инвестора и вернул его в собственность муниципалитета. В октябре 2022 года эта история заинтересовала главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. В июне 2023 года мэрия Новосибирска сообщила о том, что началась работа над проектно-сметной документацией благоустройства территории «Сквера Демакова». На это были направлены средства депутатов горсовета и Заксобрания.

Согласно проекту на территории сквера появится освещение, тропинки и дорожки, памп-трэк, площадка для выгула собак, зоны отдыха, озеленение и ландшафтные объекты, спортивная площадка, детская игровая зона. Все работы подрядчик должен завершить до конца июля 2026 года.

Ранее редакция сообщала, что в 2025 году в Новосибирске планируют благоустроить более 10 территорий. Они расположены во всех районах города.