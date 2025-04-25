В МегаФоне назначен новый топ-менеджер

Пост директора регионального отделения компании «Мегафон» в Сибири и на Дальнем Востоке занял Максим Токаренко. Он будет реализовывать коммерческую стратегию по повышению эффективности бизнеса.

— В числе его ключевых задач — выстраивание стратегических партнерств и реализация инновационных решений для обеспечения устойчивого лидерства оператора, — рассказали в компании.

Максим Токаренко окончил Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королева. Карьеру в МегаФоне начал в 2009 году. Занимал руководящие позиции в отделениях компании в Республике Башкортостан, Тольятти, Самаре. В 2023 году возглавил офис оператора в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Ранее редакция сообщала, что в 2024 году зафиксирован рост продаж SIM-карт, как у мобильных операторов, так и у банков. Согласно результатам исследования, лидером по количеству удаленных подключений является МТС, на который приходится 31% всех контактов. На втором месте МегаФон с 27%, на третьем – Tele2 (16%), затем Билайн (14%) и MVNO Т-Мобайл (7%).