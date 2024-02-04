ЗАГС назвал самые редкие имена детей в Новосибирске в январе 2024 года

С начала этого года в Новосибирской области родилось 2164 ребенка. В связи с этим ЗАГС рассказал о самых необычных и популярных именах для малышей.

Лидерами у мальчиков по необычности стали: Влас, Градимир, Евсей. А девочек — Аксинья, Богдана, Веселина.

Популярными в начале нового года именами стали у мальчиков: Михаил, Дмитрий, Александр. Девочек же чаще всего называли именами: Алиса, Анна, София.

Напомним, что в прошлом году в некоторые месяцы смертность в области значительно превышала рождаемость. Например, в декабре прошлого года.

Ранее редакция сообщала о том, что высокую смертность младенцев опровергли в Минздраве Новосибирской области.