Резидентами Южного индустриального парка Новосибирска хотят стать 7 компаний

Как сообщил на подведении итогов работы министерства экономического развития Новосибирской области в 2023 году глава АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александр Зырянов, на сегодняшний день уже 7 компаний заявили о готовности стать резидентами и пользователями инфраструктуры промышленно-логистического парка «Южного».

— Сегодня мы ведем работу по созданию нового индустриального парка — «Южный» ПЛП. Совокупный объем инвестиций по этим проектам 11 млрд рублей, — добавил Зырянов. — В ходе реализации проектов планируется создать 856 новых рабочих мест.

Напомним, первый резидент зашел в Южный ПЛП в сентябре 2024 года. Компания ООО «Маслов» планирует построить на площадке комплекс по переработке рапса и льна. Его мощность составит до 450 тысяч тонн масла в год. Реализация инвестпроекта предполагает строительство пунктов приёма сырья, хранения (элеваторный комплекс), производственных корпусов отжима, экстракции и рафинации, мест хранения и отгрузки готовой продукции, административно-хозяйственных и бытовых помещений. Общая стоимость проекта в ценах 2022 года составляла 3,7 млрд рублей.

В декабре 2023 года компания анонсировал интерес к запуску еще одного проекта на территории «Южного» ПЛП: производственного комплекса по глубокой переработке пшеницы. Расчетный объем капитальный вложений — 5,6 млрд рублей.

— На данный момент 5 компаний с менее масштабными проектами также рассматривают Южный ПЛП. С тремя из них корпорацией уже заключила соглашение о намерениях. Это производственные предприятия различного профиля — производство упаковки, оборудования, металлоконструкций, — уточнили Infopro54 в пресс-службе корпорации.

Ранее якорным резидентом площадки планировала стать компания Nestle. Она была готова вложить в создание предприятия по производству кормов около 10 млрд рублей. В сентябре 2023 года компания отказалась от реализации проекта.

Ранее редакция сообщала о том, что «Евросиб» создает промышленно-логистический парк за 4 млрд рублей под Новосибирском.