Игроки и болельщики хоккейного клуба «Сибирь» приняли участие в благотворительной акции

В Новосибирске 20 сентября во время хоккейного матча между хоккейными клубами «Сибирь» и «Нефтехимик» прошла благотворительная акция, на которой все желающие могли вступить в Национальный регистр доноров костного мозга (по регистрации доноров костного мозга).

В самом начале матча Дмитрий Трефилов и Александра Калашникова, которые уже не только входят в регистр, но и стали реальными донорами костного мозга, сделали символическое вбрасывание шайбы. После этого нам удалось поговорить с Дмитрием. Он решил стать донором потому, что лично знает людей, борющихся с лейкемией.

— В моем кругу общения были такие случаи, и не единожды. К огромному сожалению, эта болезнь стала «популярна». К счастью, есть те ребята, которые с помощь доноров смогли с ней справиться. Они победили лейкемию и сейчас живут полноценной и счастливой жизнью. У них есть счастливые семьи, работа и хобби. Но также я встречал и тех, кто с этой болезнью, к сожалению, не справился. Им не смогли найти подходящего донора, — рассказывает Дмитрий Трефилов.

Он рассказал, что страха перед донорством у него не было. Сегодня найти информацию о том, как отбираются пробы или сдаются клетки костного мозга — не проблема. В сети есть различные видео, где можно посмотреть, как проходит процедура. Существуют различные аккаунты доноров костного мозга, к которым можно обратиться за объяснениями и советами.

— Есть два способа забора. Из тазобедренной кости оперативным путем. Эта процедура длится 15 минут и проводится под наркозом. Но есть и щадящий вариант, когда ты четыре дня принимаешь специальный препарат, стимулирующий выход клеток в кровь. Затем тебя подключают к сепаратору, из вены на одной руке кровь забирают, проводят через сепаратор, там от крови отделяют стволовые клетки и в другую руку кровь возвращают. По факту ты потеряешь 250 мл жидкости, которая восстановится через месяц. Это все на самом деле безопасно. Бояться не стоит, нас, доноров, немного, не многие решают войти в регистр. Я мечтаю, чтобы каждый третий житель нашей страны стал хотя бы потенциальным донором костного мозга. Это позволит снизить летальный исход болезни, — поясняет Трефилов.

Как правило, каждая пара донора и реципиента самостоятельно решает, будут ли они знакомиться или нет. В случае с Дмитрием все получилось анонимно. Во Франции такое донорство всегда и полностью анонимно. Но главное в обоих случаях, что донор смог кому-то помочь справится с такой страшной болезнью. Сейчас Дмитрий Трефилов ждет следующего реципиента, которому может потребоваться его помощь.

После такого воодушевляющего разговора мне тоже захотелось вступить регистр доноров костного мозга. Это оказалось очень просто сделать. Я заполнил четыре бланка (что было самым сложным из всего процесса, так как приходилось писать одну и ту же информацию несколько раз). Сам процесс забора пробы несложный: ватными палочками берется мазок с внутренней стороны щеки. Во время всего процесса от меня почти не отходили сотрудники и волонтеры Сибирского регистра доноров костного мозга и подсказывали, если требовалась помощь.

Пока образцы упаковывались, удалось поговорить с Екатериной Кузнецовой, исполнительным директором Сибирского регистра доноров костного мозга. Она рассказала, что сегодняшняя акция приурочена к юбилею Национального регистра доноров, а также ко Всемирному дню донора костного мозга. Екатерина отметила, что с хоккейным клубом «Сибирь» Сибирский регистр дружит много лет. В 2020 году уже проходила масштабная акция, в ходе которой в регистр вступили 12 хоккеистов и 70 болельщиков — тогда они сдавали кровь. Сейчас впервые сдают пробы с помощью ватных палочек.

— Мы понимаем, что хоккейный клуб «Сибирь» для многих новосибирцев — это святое. Его любят. Поэтому мы надеемся, что болельщики последуют за своими кумирами и вступят в регистр доноров костного мозга, — говорит Екатерина Кузнецова.

Практика Екатерины показывает, что после ярких публичных мероприятий интерес к теме повышается. К примеру, после лекций о донорстве в регистр вступают 20-30% присутствующих. В акции, которая шла параллельно с хоккейным матчем, в регистр вошли 55 болельщиков.

Кстати, когда образцы моего генетического материала были упакованы в конверт, мне стало интересно, почему другие люди решили вступить в регистр доноров костного мозга.

— Тяжело осознавать, что в России это не столь популярно. Но ощущение, что ты сможешь спасти чью-то жизнь, не описать словами. И это главное. Не важно, когда — через год или через 10 лет, — говорит Ольга, одна из вступивших в регистр.

Доноров поддержали хоккеисты: четыре игрока «Сибири»: Антон Шенфельд, Вячеслав Основин, Илья Пастухов и Вячеслав Литовченко сразу же после матча, в раздевалке сдали пробы биологического материала.

— Это совсем не сложно: просто провести палочкой по щеке, — комментирует нападающий ХК «Сибирь» Вячеслав Основин. — Когда мне поступило предложение вступить в регистр, я решил сделать это даже не задумываясь. Решил, потому что, надеюсь, смогу помочь кому-то вылечиться, помочь жить — и призываю всех болельщиков сделать то же самое.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о развитии донорства костного мозга в Сибири.