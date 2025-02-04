Более 50 компаний Новосибирска вошли в Рейтинг работодателей России

Рейтинг работодателей России за 2024 год подготовили аналитики hh.ru. В нем приняли участие 1,7 тысяч компаний. В финал, после голосования, вышли 122 компании из Сибири и 51 — из Новосибирска. В нашем городе в голосовании приняли участие более 16,6 тысяч человек.
В списке 152 компаний с численностью сотрудников более 5 000 человек две компании из Новосибирска:
Во второй категории работодателей с численностью сотрудников от 1 001 до 5 000 человек из 395 уже 5 новосибирских компаний:
Третья категория представлена 591 компанией — от 251 до 1 000 сотрудников, из них 25 из Новосибирска. В топ-5 вошли:
Четвертая категория работодателей включает в себя компании с коллективом от 101 до 250 человек. Как отметили эксперты, это самая быстрорастущая и многочисленная категория рейтинга. В финал вышла 591 компания, из них 19 из Новосибирска. В топ-5 рейтинга вошли:
В субрейтинге самых популярных у соискателей компаний оказалась только одна новосибирская компания — Интел Коллект. Она заняла 22 место из 50 возможных.
Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что новосибирцы стали проще относиться к смене работы. Для компаний региона этот тренд может привести к повышению риска потери уже работающих сотрудников и росту расходов на их удержание.
Фото freepik, автор: freepik
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