Более 50 компаний Новосибирска вошли в Рейтинг работодателей России

Рейтинг работодателей России за 2024 год подготовили аналитики hh.ru. В нем приняли участие 1,7 тысяч компаний. В финал, после голосования, вышли 122 компании из Сибири и 51 — из Новосибирска. В нашем городе в голосовании приняли участие более 16,6 тысяч человек.

В списке 152 компаний с численностью сотрудников более 5 000 человек две компании из Новосибирска:

СДЭК — 102 место

ROSSKO — 135 место

Во второй категории работодателей с численностью сотрудников от 1 001 до 5 000 человек из 395 уже 5 новосибирских компаний:

2ГИС — 5 место

Siberian Wellness — 150 место

FIT SERVICE — 175 место

Сибирский Гурман — 213 место

Банк Левобережный — 311 место

Третья категория представлена 591 компанией — от 251 до 1 000 сотрудников, из них 25 из Новосибирска. В топ-5 вошли:

Сибалюкс — 60 место

Дентал-Сервис — 80 мест

Greenway Global (Майгрин Маркет) — 96 место

ИнфоСофт — 105 место

Четвертая категория работодателей включает в себя компании с коллективом от 101 до 250 человек. Как отметили эксперты, это самая быстрорастущая и многочисленная категория рейтинга. В финал вышла 591 компания, из них 19 из Новосибирска. В топ-5 рейтинга вошли:

Дом строй — 3 место

Центр информационных технологий НСО — 46 место

Grand Autograph Hotel Novosibirsk — 90 место

Siberian.pro — 129 место

СМСФИНАНС — 142 место

В субрейтинге самых популярных у соискателей компаний оказалась только одна новосибирская компания — Интел Коллект. Она заняла 22 место из 50 возможных.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что новосибирцы стали проще относиться к смене работы. Для компаний региона этот тренд может привести к повышению риска потери уже работающих сотрудников и росту расходов на их удержание.