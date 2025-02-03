«Новосибирскавтодор» займет на бирже три миллиарда рублей

Совет директоров АО «Новосибирскавтодор» принял решение о размещении облигаций на 3 млрд рублей. Срок обращение облигаций — 3 года. На момент публикации материала редакция не получила ответ на запрос о предстоящем размещении из пресс-службы эмитента.

Екатерина Маевская, руководитель направления рыночной аналитики инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» отметила, что пока эмитент не раскрыл целевое использование денежных средств по выпуску биржевых облигаций на сумму 3 млрд руб. По эмиссионным документам прошлых выпусков она предположила, что официальной целью будет указано пополнение оборотных средств для оплаты услуг подрядчиков и поставщиков. Возможно, часть средств действительно нужна для этих задач.

— «Новосибирскавтодор» является крупной компанией, предоставляющей услуги по содержанию, ремонту и капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог, инжиниринговых решений в дорожной отрасли, промышленно-гражданском строительстве. В арсенале эмитента много инфраструктурных проектов, которые необходимо реализовывать. Динамика основных финансовых результатов подтверждает, что реализация проектов вполне успешна: по результатам 9 месяцев 2024 г. выручка оказалась на 38% выше АППГ и достигла значения в 18,3 млрд руб, — говорит эксперт.

Екатерина Маевская также обратила внимание на структуру обязательств компании, что поможет тоже найти ответ на вопрос, почему ей могут понадобиться 3 млрд рублей. На 30.09. EBITDA составила 810,6 млн руб. при общем долге 6 209 млн руб.

— Большая часть долга (91%) краткосрочная — явно компании нужно закрывать существенную часть обязательств в ближайший год. Возможно, в 4 квартале что-то уже и было погашено (в том числе за счет выпуска серии БО-02). Однако большая часть непогашенной короткой задолженности все-таки может ограничивать ликвидность эмитента, восполнить которую можно длинным долгом от выпуска биржевых облигаций, — не исключает Маевская. — Тем не менее, это наши предположения. Полагаем, перед размещением компания расскажет более предметно о целях привлечения инвестиций и своих планах.

Напомним, в декабре 2024 года «Новосибирскавтодор» завершил размещение второго выпуска облигаций на бирже. Эмитент занял на рынке 500 млн рублей. Срок размещения бумаг — 3 года. Ставка первого купона составила 29% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 33,2% годовых. Дебютный выпуск облигаций новосибирские дорожники разместили летом 2024 года. Объем эмиссии составил 500 млн рублей, срок размещения — 2 года. Ставка 1-8-го купонов была установлена на уровне 19% годовых.

На профильных форумах ставку, под которую эмитент занял деньги на публичном рынке, называли «убийственной».

АО «Новосибирскавтодор» — одна из ведущих дорожно-строительных компаний, оказывающая весь спектр услуг по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений. Сегодня компания является крупнейшим дорожным предприятием Новосибирской области. Компания реализует много знаковых проектов на территории региона.

Например, она занимается строительством Восточного обхода вокруг Новосибирска. Первый участок обхода протяженностью 10 км планируется запустить в 2025 году. Компания ремонтировала взлетно-посадочную полосу аэропорта Толмачево. Также компания выиграла тендер на капремонт участка Чуйского тракта».

В ноябре 2023 года компания, близкая к «Новосибирскавтодору», выиграла конкурс на проектирование Южного транзита.

По итогам 2023 года, по данным Минфина, «Новосибирскавтодор» вошел в топ-10 крупнейших федеральных плательщиков налогов, работающих на территории Новосибирской области.

В сентябре 2024 года «Новосибирскавтодор» сообщил о планах по строительству в Алтайском крае склада за 5 млрд рублей.

В ноябре стало известно, что на Восточный обход федеральный бюджет планирует выделить еще более 20 млрд рублей. На федеральном уровне также обсуждается вопрос о финансировании реконструкции первой ВПП в Толмачево.

АО «Новосибирскавтодор» было создано в 1995 году путем преобразования 32 структурных подразделений одноименного госпредприятия. На сегодняшний день уставный капитал компании составляет 49 млн рублей. Сведения об учредителях закрыты.

По данным бухгалтерской отчетности, АО «Новосибирскавтодор» в 2023 году получил выручку в размере 19,2 млрд рублей. Это на 2 млрд больше, чем годом ранее. Чистая прибыль компании составила 863,8 млн рублей, годом ранее — 821,9 млн. 7,1 млрд рублей выручки компания получила за содержание дорог, 5,2 млрд — за ремонт дорог и сооружений, 4,6 млрд — за строительство и реконструкцию автомобильных дорог и сооружений, 1,8 млрд — за капремонт автодорог и сооружений.

Ранее редакция сообщала о том, что один из собственников АО «Новосибирскавтодора» Федор Николаев сдал мандат депутата регионального парламента Новосибирской области. Он заявил, что сосредотачивается на работе на предприятии.