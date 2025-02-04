ПСБ в Новосибирске нарастил кредитование малого и среднего бизнеса региона

В 2024 году объем финансирования, предоставленного ПСБ малым и средним предприятиям в Новосибирской области, вырос на 32% по сравнению с предыдущим годом. Наиболее активно использовали кредитные услуги новосибирские торговые и производственные фирмы.

По итогам 2024 года объем выданных средств по одному из популярных среди местного бизнеса банковских продуктов увеличился в 2,5 раза, а его доля в общем объеме кредитования МСБ составила 16%.

Портфель традиционного оффлайн-кредитования МСБ в Сибирском филиале финансовой организации за тот же период вырос почти на 50%, составляя 33% от общего объема займов.

— Рост объемов кредитования МСБ в Новосибирске обусловлен активностью предпринимателей и развитием цифровых финансовых решений. Большинство кредитов оформляются онлайн, что экономит время, а также часто не требуется залог и поручители, — подчеркивает Роман Мерцалов, заместитель управляющего Сибирским филиалом ПСБ.

Банк реализует как собственные кредитные программы, так и участвует в государственных мерах поддержки, что способствует созданию оптимальных условий кредитования для бизнеса.