Более 50 мигрантов из Новосибирской области отправятся на СВО по контракту

В региональном Министерстве внутренних дел сообщили о сотрудничестве с центрами по набору добровольцев для участия в специальной военной операции.

Константин Гаврин, заместитель начальника главного управления МВД России по Новосибирской области, отметил, что по состоянию на 15 ноября было заключено 1386 контрактов на прохождение военной службы с лицами, состоящими на различных видах учёта. Также 59 иностранных граждан подписали контракты на прохождение службы.

С 11 по 17 ноября в область прибыло 7150 иностранных граждан, а покинуло 10482 человека. На миграционный учёт было поставлено 3172 представителя стран Средней Азии, из которых только 1992 планируют осуществлять трудовую деятельность в Новосибирской области.

Стоит отметить, что в последние месяцы наблюдается тенденция к снижению количества прибывающих в регион мигрантов по сравнению с количеством уезжающих.

В результате совместных проверок, проведённых правоохранительными органами в Новосибирске, было осмотрено 29 мест, где обычно собираются мигранты, в том числе в жилых районах. В ходе проверок было обнаружено 155 случаев нарушения миграционного законодательства.

— Семь граждан депортировано за нарушение миграционного законодательства, в административном порядке в форме принудительного перемещения с территории региона выдворено 19 иностранцев, — отметил Константин Гаврин на оперативном совещании.

Ранее редакция сообщала о том, что восьмерых мигрантов выставят из России после облавы в ночном баре Новосибирска.