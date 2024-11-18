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Новосибирская область увеличит несырьевой неэнергетический экспорт

  • 18/11/2024, 13:00
Автор: Оксана Мочалова
Новосибирская область увеличит несырьевой неэнергетический экспорт
Такую задачу поставил президент России

В 2023 году партнерами Новосибирской области были 94 страны. При этом, рост несырьевого неэнергетического экспорта составлял 3,8%.

— Если посмотреть в целом структуру экспорта, то это 56% топливный энергетический комплекс, 19% машиностроения и 14% продовольствия, — уточнил на оперативном совещании в правительстве региона министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Он напомнил, что главной задачей региона на сегодняшний день является реализация указа президента России Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», подписанного в мае текущего года.

Согласно документу, регионам необходимо к 2030 году нарастить объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с 2023 годом.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников считает, что регион сможет решить поставленную задачу. Для этого, необходимо расширять ассортимента экспортных товаров, считает глава региона.

— Связка бизнеса и власти реально приносит результат. Иногда даже шире эффект такой мультипликативный не только в одной отрасли, не только на одном предприятии, но и у смежников. Поэтому в дальнейшем наши системные вложения, все, что связано с транспортом, логистикой, поддержкой экспорта, безусловно, даст нам результаты. Напомню, несмотря на то что мы не самый крупный сельхозпроизводящий регион в Сибири, по объему экспорта мы два года подряд держим первое место в округе. Вот, пожалуйста, конкретный результат наших системных усилий, — подчеркнул он.

Андрей Травников напомнил, что на сегодняшний день в регионе сохраняются проблемы с экспортом основного сырьевого товара — антрацита.

— Есть проблемы с экспортом традиционного нашего сырья, антрацита. Мы достигли уже предела провозной способности Российских железных дорог и даже начинаем минусовать. В связи с этим сырьевой экспорт у нас остановился и даже в какие-то периоды откатывает назад.  Но мы это компенсируем объемом несырьевого экспорта. Но все-таки мы надеемся, что благодаря всем инвестиционным программам РЖД у нас появится возможность наращивать и отгрузки антрацита, — подчеркнул он.

Ранее редакция сообщала, что новосибирская компания расширяет поставки растительного масла на азиатский рынок. А также планирует выйти на рынки арабских стран.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

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Рубрики : Бизнес ВЭД

Регионы: Новосибирская область

Теги : несырьевой экспорт ВЭД


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