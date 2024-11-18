Мигрантам запретили работать в такси и детских садах Новосибирской области

В Новосибирской области запретили иностранным специалистам работать в такси и дошкольных образовательных учреждениях. Приоритет при трудоустройстве в эти сферы деятельности будет отдаваться гражданам России. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Травников.

— Подробности данной инициативы прописаны в соответствующем постановлении, изданном в соответствии с п. 8 ст. 18.1 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Основная цель – стимулирование внутренней трудовой миграции, — говорится в сообщении ГУ МВД региона.

Согласно тексту документа, хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на территории области, запрещено привлекать к работе иностранцев на основании патентов по следующим видам деятельности:

— торговля розничная напитками в специализированных магазинах; — торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах; — деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем; — образование дошкольное.

Хозяйствующим субъектам на территории Новосибирской области дали время до 1 марта 2025 года, чтобы привести в соответствие с законодательством численность используемых гастарбайтеров, уточняют представители ведомства.

Ранее новосибирские власти заявили о том, что впервые с 2005 года в городе зафиксирован отток мигрантов — число выбывших горожан превысило число прибывших на 392 человека. Соответствующая информация содержится в прогнозе социально-экономического развития города на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, опубликованном на сайте мэрии.

Напомним, в Госдуме предложили запретить принимать в российские школы детей мигрантов без знания русского языка. При зачислении в образовательные учреждения юных иностранцев так же проверят на законность их пребывания в России.

Инициативу российских парламентарий прокомментировал депутат Горсовета города Новосибирска. Ростислав Антонов считает, что при обращении в те или иные государственные органы, будь то школа, поликлиника или администрация, куда мигранты обращаются для оформления пособий, в первую очередь позволит проверить легальность их пребывания в РФ.

— Безусловно, и этот аттракцион неслыханной щедрости, когда мигранты, не платили налоги, но при этом пользовались всеми благами российских граждан: бесплатной медициной и бесплатным образованием, тоже должен был в конце концов закончиться. Их смешные платежи по патентам не покрывают затраты государства на содержание их семей. И это нельзя назвать каким-то ужесточением. Это просто нормализация правовой среды. Любой человек, находящийся в России, должен уважать и соблюдать законы РФ. А тем, кто не соблюдает законы и не имеет никакие обязательства перед государством, которое его собственно кормит, поит, одевает и даёт работу, здесь не место, — заявил новосибирский депутат.

Законопроект рассмотрят на пленарном заседании 20 ноября.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили установить контроль за передвижениями гастарбайтеров по России с помощью цифрового профиля. В профиле предполагается обозначено место трудоустройства мигранта, регион и населённый пункт, где осуществляет деятельность пригласившее этого человека предприятие. Авторы инициативы считают, что это поможет бороться с неуплатой налогов со стороны иностранных специалистов и с мигрантами-бездельниками.