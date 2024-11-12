Восьмерых мигрантов выставят из России после облавы в ночном баре Новосибирска

Новосибирские силовики нагрянули с проверкой в популярный среди мигрантов бар «Звезды Востока» и застали его посетителей а разгар веселья. Среди гостей ночного заведения оказались восемь иностранцев, грубо нарушивших миграционное законодательство. В компании нелегалов оказались две тусовщицы из Средней Азии.

— За нарушение правил въезда в Россию и режима пребывания на иностранных граждан составлены административные протоколы, которые впоследствии были рассмотрены судом. По решению суда всех нарушителей выдворят за пределы РФ, — рассказали в региональной прокуратуре.

До исполнения решения суда мигрантов поместили в спецприемник.

Отметим, что это не первый визит силовиков в «Звезду Востока» на улице Челюскинцев. Месяц назад полицейские нашли в излюбленном мигрантами баре троих нелегалов, после чего они были высланы за пределы России.

Ранее редакция сообщала о том, что в Хилокском микрорайоне Новосибирска силовики разворошили кафе «Али-Баба», где обнаружили пятерых иностранцев, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учёт. Всех уклонистов доставили в военкоматы.