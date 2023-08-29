Более 50 производителей региона стали участниками образовательного курса «Успешный производитель»

Автор проекта Руководитель производственного проекта «Развитие» Евгения Чавкина – вице-председатель и руководитель комитета по промышленности Новосибирского областного отделения «Опора России».

«Основной задачей курса было дать практические знания, которые предприниматели могли бы сразу применять у себя на предприятиях. Нам удалось дать не только теоретическую часть, но и на примере двух производств показать, как это все может работать. Рада, что для многих предпринимателей курс стал точкой роста и знания, которые они получили в камках курса уже начали внедряться практически» — Евгения Чавкина.

Разные отрасли производства участников дали возможность качественно нового подхода к развитию собственного бизнеса, определения стратегии и целей дальнейшей деятельности.

Было организованы практические посещения реальных крупных производств на территории г. Новосибирска для участников проекта, где было рассказано и технологиях, маркетинговых составляющих и работе в команде.

В финале курса был организован конкурс на звание лучшего «Успешного производителя», в котором приняло участие шесть производственных компаний малого бизнеса. По результату членов жюри победителем стала Ремесленная сыроварня LaBrie.

Сыроварня основана в 2019 г.

«По сути мое хобби переросло в дело жизни. Меня поддержали муж и мама. Несколько лет сыроделие было моим увлечением. Я этому искусству обучалась в России и Италии. Производство начиналось с цеха 20кв м и переработкой 700 л. в неделю. Сейчас наши клиенты — это кафе и рестораны нашего города, а также некоторые фермерские магазины. У нас есть собственный магазин Гастролофт на Кирова, 11, где можно перед покупкой попробовать сыры» — победитель курса «Успешный производитель» Людмила Степанова собственница сыроварни LaBrie.

В первый же год сыроварня получила серебряную медаль за авторский сыр Леджио на конкурсе Лучший Сыр России. Сейчас производство перерабатывает 7000л. молока в месяц. Делает вручную около 1000 кг сыра, более 30 видов- свежие, с плесенью, с мытой корочкой, полутвёрдые, выдержанные до 2 лет. Сыры созревают в 3 камерах созревания, где поддерживаются необходимый температурный режим и влажность. Постоянно экспериментируют с сырьем и технологиями и придумывают новые вкусы сыров.

За последние 4 года неоднократно становились лауреатами конкурса Лучший Сыр России. В последние два года абсолютными победителями конкурса Лучший Сыр Сибири

Образовательный проект планируется стать ежегодным, уже в следующем году он даст новый старт с не менее интересной программой, что поможет местным предпринимателям производственникам более активно развивать свои предприятия и качественно расширять свое присутствие на рынке области и близлежащих регионов.