Стали известны владельцы крупных торговых центров Новосибирска

Редакция цифрового издания Atas.info выяснила кому принадлежат «Галерея», «Аура», «Мега», «Сибирский Молл» и «Эдем» в Новосибирске.

Торгово-развлекательный центр «Галерея»

Территориально расположен в центре города, у станции метро «Сибирская».

Собственник — новосибирский филиал АО «ТПС Недвижимость», чей главный офис дислоцируется в Москве. Директор Новосибирского филиала Павел Пирогов.

Московская компания полностью принадлежит «Международная компания ООО ТПС Реал Эстейт Холдинг Лимитед». При этом TPS Real Estate Holding Limited зарегистрирована в Великобритании. Владельцы не известны.

По сведениям 2018 года контрольный пакет акций компании — у траста семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, давних партнеров Аркадия, Игоря и Лилии Ротенбергов.

Согласно данным 2017 года, владеющие ТРЦ «Галерея» Александр Пономаренко в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2016» занимает 39-е место, Александр Скоробогатько — 40-е, Игорь Ротенберг —192-е.

Торгово-развлекательный центр «Мега»

Ранее компания принадлежала шведскому трастовому фонду, имеющему прямую связь с компанией IKEA и семьей Кампрад. По данным spark-interfax компания управляла ТРЦ в России из штаб-квартиры в «Химки бизнес-парк» в Москве. Летом 2023 года штаб-квартиру приобрела компания «КЛС-Химки».

В июле заявление о возможной аренде площадей в ТРЦ «Мега», которые раньше занимала IKEA, сделал российский производитель «Аскона».

Торгово-развлекательный центр «Сибирский Молл»

ТРЦ был выставлен на аукцион вместе с бизнес-центром «Новая высота». Оба лота приобрела компания ЗАО «Глобус» за 3,7 млрд рублей, владельцы которой, по данным spark-interfax, новосибирский девелопер Александр Бойко и его жена Маргарита Риттер, руководитель Марьяна Бойко. Александр Бойко владелец бизнес-центра класса А «Гринвич», который сейчас выставлен на продажу, также строил ЖК «Жуковка», пятизвездочный отель Marriott, ныне «Гранд Автограф».

Торгово-развлекательный центр «Аура»

По сведениям издания, след собственников ТРЦ, расположенного на 150 тыс. кв. м. в самом центре Новосибирска, теряется в кипрских оффшорах и на Виргинских островах.

ТЦ владеет московское ООО «Моллтек», которое числится в собственности, по данным spark-interfax, у оффшорного предприятия RED RESIDENTIAL LIMITED, зарегистрированного в Лимасоле на Кипре. Вместе с тем, эта компания ровно наполовину принадлежит британской компании RosEuroDevelopment, зарегистрированной на Виргинских островах. С начала текущего года ООО «Моллтек» управляет Ярослав Халявин, также имеющий отношение к московским и красноярским крупным ТРЦ.

Торгово-развлекательный центр «Эдем»

По данным spark-interfax, ООО «Эдем» полностью принадлежит новосибирскому бизнесмену Владиславу Плотникову, который является руководителем компании. По результатам минувшего года чистая прибыль компании составила 117,6 млн рублей.

Известно, что бизнесмен имеет непосредственное отношение к компаниям: ООО ПКФ «Ривайвел», «Мегаполис Сибири», «Новоград», «СМУ 36», ИД «Партнер» (является руководителем или учредителем).

В этом году Владислав Плотников баллотируется в губернаторы Новосибирской области.