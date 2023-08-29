Директора новосибирской турфирмы «Экстрим Тайм» начали судить на Камчатке (видео)

Громкое дело новосибирской турфирмы «Экстрим Тайм» начали рассматривать в городском суде на Камчатке в особом порядке.

Напомним, трагедия на Ключевской Сопке произошла 3 сентября 2022 года. На высоте 4 тысячи метров двое туристов почувствовали недомогание и вместе с проводником Иваном Алабугиным спустились в базовый лагерь. Второй проводник Андрей Мищенко и 8 туристов продолжили восхождение, но из-за плохих погодных условий решили вернуться. По пути назад они сорвались с ледового склона. В результате падения один человек погиб, остальные получили различные травмы и не могли двигаться. В ожидании помощи группа погибла от переохлаждения.

— По версии следствия, обвиняемый, зная о запрете проведения туров на вулкане собрал группу для восхождения. В нее вошли десять туристов из Москвы, Владимирской, Московской, Челябинской областей, Алтайского и Камчатского краев. За опасное приключение туристы заплатили около 1 млн рублей, — сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Свой поход путешественники начали 30 августа. У фирмы не было никаких разрешений от природного парка и официальной регистрации маршрута.

Именно поэтому после ЧП спасателям пришлось несколько дней в сложных погодных условиях эвакуировать выживших с высоты более 3 тысяч метров.

Расследование обстоятельств участия проводника 30-летнего Ивана Алабугина в оказании небезопасных услуг находится на завершающей стадии. Уголовное преследование гида Андрея Мищенко прекращено в связи со смертью.