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Более 50% тестов на коронавирусов сейчас положительны

  • 09/02/2022, 16:44
Автор:
новости Новосибирска
Тем не менее эксперты ожидают скорого выхода темпов заболеваемости на плато.

Девятый вал

— Во время нынешней пятой волны коронавируса у нас резко выросло количество тестирований. Если в середине января мы в день делали 1300-1500 ПЦР-тестов на ковид, то в пике 2 февраля — почти 5000 тестов, — сообщил на пресс-конференции врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории компании  «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

По его словам, рост наблюдался «на всех фронтах»: и непосредственно в сети компании, и в медучреждениях, которые отправляют эти тесты на анализ. Доля частных клиник в тестировании составляет не менее 50%.

Еще один тренд — резкий рост процента положительных результатов.

— Во время третьей-четвертой волны положительных тестов на коронавирус было 20-25%, не больше. В розничной сети, как правило, тесты сдавали здоровые люди, которые планировали выехать за рубеж или по работе. Плюс муниципальные учреждения. По тестам 2 февраля 56% были положительными — больше, чем каждый второй, — подчеркнул Поздняков. —Такого не было никогда.

При этом, несмотря на «страшную выявляемость» омикрона, тяжесть его протекания ниже, чем во время предыдущих волн. Стационары не перегружены, а это говорит о том, что омикрон дает больше амбулаторных пациентов.

Кстати, Поздняков не исключил, что стоимость ПЦР-тестов будет снижаться, так как технологические процессы позволяют это сделать.

— С тестами на омикрон ситуация немного другая. Технологический процесс, позволяющий выявить именно омикрон, включает в себя еще один этап, то есть сама операция становится дороже на 30-40%. Поэтому тест на омикрон будет стоить дороже, чем стандартный, — поясняет он.

Врач также прокомментировал спрос на тесты на антитела. По его словам, по сети «Инвитро» в регионах Сибири и Дальнего Востока в день в среднем делаются около 1000 таких тестов. В среднем по стране положительный результат составляет 46-47%, во время пиков волн —  60-65%.

— Пока роста спроса на антитела мы не видим. Но не исключаем, что он появится, так как вышло постановление о том, что QR-код будет предоставляться по уровню антител. Мы готовы к этой работе, все методики есть, — добавил он.

Омикрон. Особенности и последствия

Заведующий лабораторией бионанотехнологий, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов добавил, что вакцины, которые созданы на основе уханьского варианта штамма, скорее всего, будут в 2-3 раза меньше защищать от омикрона.

— Сейчас в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи ведутся разработки новой вакцины от омикрона. У вируса появились 3 подветви, и уже сейчас понятно, что его эволюция будет продолжаться, то есть ситуация продолжает оставаться напряженной, — добавил он.

Вирус

Новосибирский вирусолог о пятой волне коронавируса и омикроне

Ученый не исключил, что возможности для эволюции не бесконечны, и в перспективе вирус может измениться в сторону более заразного, но менее патогенного штамма.

Интересна новая симптоматика течения коронавируса в случае штамма омикрон — пациенты жалуются на головокружение, как и при дельте присутствуют рвота и тошнота. При этом постковидный синдром у вакцинированных пациентов практически не отмечается.

— Если говорить о вакцинации, то если человек проболел ковидом месяц назад, то ему не стоит вакцинироваться — не ранее чем через полгода. А вот если переболел в слабой форме, то можно и подстраховаться, но перед этим сдать тест на антитела, — говорит Нетесов. — Другое дело, что пока на международном уровне не определен уровень абсолютно защитных антител. Кто-то говорит — от 200 до 500, кто-то — до 2000. Посмотрим, что определит Минздрав РФ. В любом случае эти цифры будут условными, их придется менять с каждым новым вариантом вируса.

Кстати, эксперты отметили, что сейчас в обществе циркулируют два штамма вируса — дельта и омикрон, но заразиться сразу двумя практически невозможно.

— Если провести аналогию с человеком, то один вирус от другого отличается так, как мы от обезьяны. Они конкурируют между собой за «подножный корм», поэтому если человек инфицирован одним штаммом, то этот вирус вряд ли пустит в организм «хозяина» другой, — говорит Андрей Поздняков.

Скоро плато

Комментируя вероятную длительность пятой волны эксперты отметили, что в Москве уже несколько дней наблюдается снижение темпов заболеваемости.

— В Новосибирске пока идет прирост. Не исключаю, что мы перейдем планку в 4000 заболевших в сутки. Но мы надеемся, что в ближайшие 2-3 дня начнется плато. Однако во всех странах снижение заболеваемости после пика волны омикрона идет медленнее, чем подъем. Нам тоже нужно на это настраиваться, — предупредил Сергей Нетесов.

При этом он подчеркнул, что не нужно отменять никакие ограничительные меры до тех пор, пока заболеваемость не снизится до уровня дельты.

— Когда во время пандемии вводятся ограничения на посещение театров, кино, но не вводятся в метро — это выглядит абсурдом. В метро люди едут на расстоянии менее 50 см от друг друга, а потом не ходят в театры… — говорит ученый. — При этом, несмотря на введенные ограничения, у нас в России не было жесткого надзора за их соблюдением и ответственности за их нарушения. В той же Японии, Китае, Южной Корее меры работали очень жестко, вплоть до диких штрафов, и эпидемиологическая ситуация в этих странах вполне благоприятная.

По мнению Нетесова, совершенно бесполезной мерой защиты было введение перчаток. По его словам, гораздо больший эффект дала бы возможность чаще мыть руки. В целом ученый не исключил, что из пандемии коронавируса будут сделаны выводы, за которыми последует как пересмотр пртивоэпидемиологических мер, так и мест, где их реально необходимо внедрять.

— На мой взгляд, нужно четко понять, что вакцинация — это не барьер до неба. Защитный эффект у любой вакцины конечный, и если доза омикрона перешибает барьер, то человек заболеет. Так что те, кто бегают без масок под предлогом «но я же вакцинирован», могут получить такую дозу от человека, болеющего омикроном, что очень рискуют, — предупреждает Нетесов.

Андрей Поздняков добавил, что в России всегда были завышенные требования к вакцинам: «если вакцинирован — значит не заболею», хотя во всем мире вакцинация воспринимается как способ не умереть, а не индульгенция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки, на 9 февраля, в области зарегистрированы 3978 новых случаев коронавируса.

Фото pixabay.com — DarkoStojanovic 

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Рубрики : Общество Власть Медицина

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : тест на антитела ПЦР-тест пандемия медицины коронавирус вакцинация


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