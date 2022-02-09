В Новосибирской области почти 4000 новых случаев коронавируса в сутки

По данным оперативного штаба на 9 февраля в Новосибирской области было зарегистрировано 3978 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе — у 781 ребенка. Скончались семь пациентов: мужчины в возрасте 43 года, 56 лет, 61 год и женщины в возрасте 65 лет, 69 лет, 69 лет, 79 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 746 человек. Всего с начала пандемии в регионе заболело 124 006 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 526 пациентов, в том числе 185 детей. В отделениях реанимации находятся 279 человек. На ИВЛ — 45 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано 3 751 784 теста на коронавирус. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 13 323 обращения.

На 8 февраля в регионе было зарегистрировано 3214 заболевших коронавирусом (в том числе у 539 детей), на 7 февраля — 3129, на 6 — 2743, 5 — 2142, 4 — 1874, 3 — 1347, 2 — 996, 1 февраля — 715 заболевших в сутки.

Резкий рост заболеваемости в Новосибирской области начался в конце января и продолжается вторую неделю. Впрочем, эксперты не исключают, что к началу следующей неделе темпы прироста заболеваемости выйдут на плато и будут медленно сокращаться.

— По оценкам РФПИ, Россия на этой неделе пройдет пик заболеваемости «Омикроном». К концу февраля мы ожидаем значительного снижения новых случаев заболеваемости, — сообщила вчера пресс-служба РФПИ со ссылкой на генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. — Использование вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» помогло России справиться с «Омикроном» значительно лучше, чем большинству стран. Российская вакцина показала самую высокую эффективность против новых мутаций коронавируса, что было еще раз подтверждено недавним независимым исследованием Национального института инфекционных заболеваний им. Спалланцани в Италии, которое показало, что «Спутник» демонстрирует значительно более высокую защиту против штамма «Омикрон», чем вакцина Pfizer.

Между тем, сегодня в Новосибирской области были введены новые ограничения.

Ранее власти региона говорили, что в конце недели будет приниматься решение о продлении или прекращении дистанционного режима обучения в средней школе.