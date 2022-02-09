В области отремонтируют дорогу к нефтяному месторождению

В 2022 году приведут к нормативу 6 километров дороги «Куйбышев — Северное» в Северном районе на участках км 63+200 — км 68 и км 71 — км 72+200. В ходе ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» дорожники уложат двухслойное асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины, нанесут разметку, сообщила пресс-служба Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД). Подрядчик пока не определен. Стартовая стоимость работ — 127 млн рублей.

Дорога связывает два крупнейших районных центра Новосибирской области, обеспечивая комфортный путь пассажирского транспорта и устойчивое грузовое сообщение.

На 2023-2024 годы планируется продолжить ремонт автомобильной дороги: на участках с км 72+200 по 73 км и 79 по 82 км — 2023 году и с 82 по 85 км — в 2024 году.

По БКД в 2021 году ремонтировали участок с 68 по 71 км.

Напомним, в Северном районе Новосибирской области находится самое крупное в регионе Верх-Тарское нефтяное месторождение. Его разрабатывает АО «Новосибирскнефтегаз» (входит в НК «Нефтиса»).