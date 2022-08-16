Более 50 тысяч клиентов ВТБ получили выплаты на детей от 8 до 17 лет

«Государство уделяет повышенное внимание семьям с детьми, расширяя число тех, кто может рассчитывать на социальные пособия. В рамках стратегической инициативы «Семейный капитал» мы развиваем собственные инструменты поддержки населения. В этом году мы бесплатно застраховали 50 тысяч детей на время отдыха в летних лагерях, а также оформляем бесплатное онкострахование для получателей детских выплат. Мы постоянно работаем над новыми мерами адресной поддержки, помогая сохранять и приумножать семейный бюджет. На сегодня поддержку от банка по программе выплат на детей от 8 до 17 лет получили уже свыше 35 тысяч семей на сумму более 70 млн рублей», — комментирует Святослав Агеев, начальник управления «Государственные услуги» ВТБ (ПАО).