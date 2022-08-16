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Более 50 тысяч клиентов ВТБ получили выплаты на детей от 8 до 17 лет

  • 16/08/2022, 16:21
На карты ВТБ новые социальные выплаты для детей от 8 до 17 лет получили 53 тысячи семей.

Новости бизнесаНа счета пользователей было зачислено почти 2 млрд рублей от государства. Со своей стороны банк направил собственные средства на дополнительную финансовую помощь родителям, впервые получившим детские пособия на карту ВТБ.

Государственная программа по соцвыплатам для семей с детьми от 8 до 17 лет стартовала в мае 2022 года. ВТБ как социально ответственный банк предложил тем, кто впервые получает детскую выплату на карту банка, дополнительную финансовую помощь в виде 2 тыс. рублей на счет после зачисления первого пособия.

«Государство уделяет повышенное внимание семьям с детьми, расширяя число тех, кто может рассчитывать на социальные пособия. В рамках стратегической инициативы «Семейный капитал» мы развиваем собственные инструменты поддержки населения. В этом году мы бесплатно застраховали 50 тысяч детей на время отдыха в летних лагерях, а также оформляем бесплатное онкострахование для получателей детских выплат. Мы постоянно работаем над новыми мерами адресной поддержки, помогая сохранять и приумножать семейный бюджет. На сегодня поддержку от банка по программе выплат на детей от 8 до 17 лет получили уже свыше 35 тысяч семей на сумму более 70 млн рублей», — комментирует Святослав Агеев, начальник управления «Государственные услуги» ВТБ (ПАО).

В этом году банк запустил стратегическую инициативу «Семейный капитал», которая предусматривает комплексное обслуживание, финансовые и государственные сервисы на любом жизненном этапе семьи: от рождения ребенка и до сопровождения финансовых вопросов в пенсионном возрасте.

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : выплаты на детей ВТБ


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