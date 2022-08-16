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Началось создание первой станции «СКИФа»

  • 16/08/2022, 16:13
строительство СКИФа
Общая стоимость контрактов на разработку и производство оборудования для станции — 1,1 млрд рублей.

ФИЦ «Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН»  и Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН заключили два государственных контракта на разработку, изготовление, монтаж, шефмонтаж, шефналадку технологического оборудования экспериментальной станции «Быстропротекающие процессы» Центра коллективного пользования  «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Исполнитель работ был определен по результатам конкурсных процедур согласно Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», сообщила пресс-служба ЦКП «СКИФ».

В соответствии с условиями контрактов, Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН создаст «под ключ» оборудование экспериментальной станции к декабрю 2024 года. Одна часть оборудования будет размещена в экспериментальном зале здания накопителя (где находится большая часть экспериментальных станций), другая — в отдельном здании, что и стало причиной разбиения работ на два контракта. Общая стоимость контрактов — 1,1 млрд рублей.

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Исследованием быстропротекающих процессов с использованием синхротронного излучения впервые в России и в мире занялись именно ученые Института гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН.

— На ускорительных комплексах ИЯФ СО РАН ученые нашего института работают уже более 20 лет. Мы проводим исследования процессов, сопровождающих взрыв, для различных веществ. За эти годы мы построили две экспериментальные станции, которые стабильно работают. Конечно, не раз модернизировали эти станции в зависимости от задач. Таким образом, необходимые компетенции и опыт проектирования и создания оборудования для станций есть уже у трех поколений исследователей нашего Института, все они продолжают работать, — подчеркнул заместитель директора Института гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН по научной работе Эдуард Прууэл.

Институт выступает интегратором по исполнению данных контрактов. Для проведения необходимых работ он будет использовать как собственные ресурсы (включая производственные мощности конструкторско-технологического филиала), так и планирует привлечь специалистов Конструкторско-технологического института научного приборостроения СО РАН, Российского Федерального Ядерного Центра – Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е. И. Забабахина и других российских научных организаций и промышленных предприятий.

Возможности станции будут интересны научным и технологическим организациям, которые занимаются свойствами энергетических материалов, а также механической и динамической прочностью конструкционных материалов.

ЦКП «СКИФ» Института катализа СО РАН — проект класса «мегасайенс» с синхротроном поколения «4+», который строится в новосибирском наукограде Кольцово.

ЦКП «СКИФ» представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения. Создаётся в рамках национального проекта «Наука и университеты» для развития современной сети источников синхротронного излучения нового поколения в России.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске испытали два детектора для СКИФа. 

Фото пресс-службы наукограда Кольцово

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Рубрики : Недвижимость Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство СКИФа производство оборудования


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