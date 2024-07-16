Более 500 бочек нелегального пива нашли на складе в Новосибирске

В Новосибирске пресекли незаконный оборот контрафактного алкоголя. Более 500 емкостей с разными марками пива обнаружили на арендованном коммерсантом складе в Ленинском районе города. С проверкой в помещение нагрянули сотрудники сибирского Росалкогольтабакконтроля, налоговой, прокуратуры и полиции.

— Оборот продукции осуществлялся без фиксации информации в ЕГАИС, без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность её производства и оборота, и без обязательной маркировки, — пояснили в прокуратуре Новосибирской области.

Все 25 тонн пенного изъяли и направили на экспертизу. На собственника пивного бизнеса завели административное дело по статье «Нарушение государственного учета в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Ранее редакция сообщала о том, что на складе в Калининском районе города силовики обнаружили 48 тонн контрафактного пива. На любимое в народе пенное не было ни документов, ни маркировки, ни данных о партии в ЕГАИС. Нелегальный алкоголь у коммерсанта изъяли.