Почти 50 тонн контрафактного пива изъяли силовики у коммерсанта в Новосибирске

В Новосибирске оперативники УФСБ совместно с сотрудниками Росалкогольтабакконтроля по СФО пресекли деятельность ИП по обороту алкоголя.

На складе в Калининском районе города силовики обнаружили 48 тонн контрафактного пива. На любимое в народе пенное не было ни документов, ни маркировки, ни данных о партии в ЕГАИС. Нелегальный алкоголь у коммерсанта изъяли.

В УФСБ региона Infopro54 подтвердили информацию и пояснили, что в отношении горе-бизнесмена решается вопрос о возбуждении административного дела.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске производителей элитного суррогата приговорили к реальным срокам. Подпольный цех, в котором разливались самопальные водка, коньяк и виски, расположился в двухэтажке в промышленной зоне Кировского района Новосибирска буквально в нескольких метрах от школы.