«Балтика» оптимизирует контроль и управление транспортными потоками

Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, внедряет инновационную систему оптимизации логистики готовой продукции на базе платформы «Ян-декс.Маршрутизация». Система также позволит проводить мониторинг качества доставки клиентам. За счет построения оптимальных маршрутов компания планирует сократить транспортные расходы, сделать взаимодействие с транспортировщиками полностью прозрачным и в результате повысить качество клиентского сервиса.

Одновременно с внедрением сервиса планирования маршрутов, «Балтика» подключает собственный грузовой автотранспорт и автомобили транспортных компаний и дистрибуторов к системе мониторинга доставки от «Яндекса». На текущий момент к системе мониторинга подключено уже более тысячи автомобилей; в системе ежедневно обрабатывается информация и анализируется качество доставки о 20 000 заказах клиентов и это количество неуклонно растет.

— Решение на базе «Яндекс.Маршрутизации» позволит в онлайн режиме контролировать доставку готовой продукции компании «Балтики» по всей Сибири и стране, и прогнозировать время доставки каждого заказа с учетом оперативной дорожной обстановки. Это значит и возможность автоматически информировать сибирских клиентов о статусе и планируемом времени доставки заказа. Безусловно, платформа поможет компании оптимизировать затраты на использование транспорта, оптимально спрогнозировав его количество и маршруты, — прокомментировал инженер по безопасности дорожного движения группы по транспортной безопасности и сервису ООО «Пивоваренная компания «Балтика» в Новосибирске Евгений Гусев.

Руководитель B2B-направления геосервисов компании «Яндекс» Григорий Поваров подчеркнул, что в Яндекс.Маршрутизации будут интегрированы технологии Яндекса — прежде всего, карты, пробки, алгоритмы и вычислительные ресурсы — в существующие логистические бизнес-процессы, чтобы сделать их более эффективными и прозрачными.

Отмечается, что платформа использует алгоритмы, которые обрабатывают данные о загруженности транс-портных магистралей в городах. С их помощью можно построить оптимальные маршруты с учетом ожидаемых интервалов прибытия машины на каждую торговую точку. Алгоритм автоматического планирования «Яндекс» учитывает более 50 параметров: от габаритных характеристик груза и интервалов доставки до пропускной работы склада и количества смен водителей. Их использование позволяет подстроить работу алгоритма под текущие бизнес-процессы компании. Это позволяет улучшить равномерность распределения заказов и получить оптимальный маршрут.

Уникальной особенностью технологии является прогноз дорожной ситуации при планировании маршрутов — алгоритмы Яндекс.Маршрутизации предсказывают загруженность на основе исторических данных о средней скорости движения на различных участках дорог и точной карты дорог, которая обновляется каждый день. Другие платформы могут учитывать только среднестатистическую среднюю скорость на данном участке дороги, при том, что именно дорожная ситуация больше всего влияет на время прибытия груза к заказчику, а своевременное информирование о точном времени прибытия позволяет существенно сократить время на разгрузку автомобиля.

Фото предоставлено пресс-службой компании