Более 500 тысяч человек стали участниками движения ГТО в Новосибирской области

В ходе рабочего совещания в правительстве Новосибирской области губернатор Андрей Травников уделил внимание вопросам развития спортивной инфраструктуры, нацеленной на обеспечение доступности спортивных объектов для населения.

Губернатор подчеркнул, что граждане, выполняющие нормативы ГТО, заслуживают не меньшего освещения в СМИ, чем именитые спортсмены.

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов представил доклад о мерах по стимулированию жителей к ведению активного образа жизни посредством комплекса «Готов к труду и обороне».

Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу увеличить долю населения, занимающегося спортом, до 70% к 2030 году. Комплекс ГТО, благодаря своей доступности и массовости, является эффективным инструментом вовлечения населения в физическую культуру и спорт. В Новосибирской области к концу 2024 года показатель регулярно занимающихся спортом жителей превысил 60%.

Андрей Травников акцентировал внимание на продолжении развития комплекса ГТО в регионе, отметив активное участие глав районов и министров. Он поручил активнее освещать фестивали ГТО, подчеркнув значимость участников, выполняющих нормативы.

В каждом муниципальном образовании региона созданы центры тестирования, всего их 40. Особое внимание уделяется созданию спортивной инфраструктуры, обеспечивающей шаговую доступность спортивных сооружений.

В рамках национального проекта «Демография», регионального проекта «Спорт – норма жизни» и программы «Развития физической культуры и спорта в Новосибирской области» построено 109 площадок ГТО, закуплено спортивное оборудование.

В текущем году планируется построить 11 площадок ГТО, в том числе семь «больших» — при поддержке средств федерального бюджета (Баганский, Болотнинский, Доволенский, Северный, Чановский, Чулымский районы, одна – в городе Купино – уже завершена), 4 «малых» – за счёт консолидированных средств регионального и муниципальных бюджетов (Коченёвский, Мошковский, Новосибирский районы, г. Новосибирск).

На сегодняшний день более 500 тысяч жителей региона вовлечены в движение ГТО, около 361 тысячи — приступили к выполнению нормативов, а более 200 тысяч — получили знаки отличия ГТО.

В 2024 году были достигнуты значительные результаты в реализации комплекса ГТО: проведено восемь фестивалей, в которых приняли участие жители региона в возрасте от 6 до 70 лет и старше. В этом году прошло уже шесть фестивалей ГТО, всего запланировано десять.

С 2019 года организован прием нормативов ГТО у инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

С 2025 года работники, успешно сдавшие нормативы ГТО, смогут получить стандартный вычет по НДФЛ.