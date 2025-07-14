Эксперты дали прогноз по спросу на недвижимость осенью 2025 года

С начала 2025 года рынок недвижимости Новосибирска показывает слабый рост. По данным «Сибдома», стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась на 5,1% до 163,8 тыс. рублей. Особенно выросли цены на студии и однокомнатные квартиры — на 10,1% и 4,8% соответственно.
— На долю студий приходится основная доля сделок, в том числе инвестиционных и с использованием семейной ипотеки, в результате чего мы видим относительно больший рост рыночной цены данного сегмента недвижимости, — объяснил Александр Шляхин, руководитель «Сибдома», причину роста изданию Atas.info.
Спрос напрямую влияет на цену: чем больше людей хотят купить небольшую квартиру, тем быстрее она дорожает.
Однако, если говорить о однокомнатных квартирах, важен вопрос локации.
«ЦИАН.Аналитика» проанализировала цены на однокомнатные квартиры в разных районах Новосибирска:
Таким образом, разница между самым дорогим и самым дешёвым районом — более 70 тысяч рублей за квадратный метр. Например, в Кировском районе квартиру можно купить почти вдвое дешевле, чем в центре.
Эксперты прогнозируют, что резкого падения цен не произойдет. Инфляция, увеличение затрат на строительство и устойчивый спрос сдерживают снижение стоимости. Тем не менее, возможны незначительные корректировки в сторону умеренности.
По словам Ирины Монастырской, руководителя «КИАН», первичный рост спроса на вторичном рынке может начаться уже при ипотечных ставках в 16–18%. Высокая инфляция подталкивает покупателей к ипотеке даже при таких условиях.
Стоит отметить, что на рынке Новосибирска продолжает расти количество непроданных квартир в новостройках. По данным аналитика новосибирского рынка недвижимости Сергея Николаева, на начало июня у застройщиков зависали 76,6 тысяч лотов. Это 5,1 тысяч больше, чем на начало 2025 года.
При этом общий строительный задел в регионе сократился на 4,7 % (с 3,7 млн кв. метров в мае 2024 года до 3,55 млн кв. метров в мае 2025-го), а количество активных строек уменьшилось на 20–25 %.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске рухнули продажи квартир должников по ипотеке. Низкий спрос на недвижимость повлиял и на цены залоговых квартир.
Источник фото: Infopro54, автор- Михаил Мочалов
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