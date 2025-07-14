В Чике открыли мемориал «Воинство Христово» в память о героях СВО

Монумент под названием «Воинство Христово» был создан благодаря инициативе местных жителей поселка, возглавляемых скульптором-монументалистом Антоном Стёпиным, уроженцем Чика. Общими усилиями собирались средства на возведение основания, декоративного постамента, самой скульптурной композиции и облагораживание прилегающей территории.

В реализации проекта участвовали сотни людей, от школьников до уважаемых ветеранов поселка, оказывая посильную помощь: работали на стройплощадке, предоставляли стройматериалы и инструменты, обеспечивали транспортировку необходимых грузов.

Скульптурная композиция представляет собой православный восьмиконечный крест, перед которым коленопреклоненно стоят два воина: образ витязя Древней Руси и участника СВО. На табличках, расположенных на постаменте, высечены имена жителей Чика и других населенных пунктов Коченёвского района, погибших в ходе боевых действий.

В открытии мемориала приняли участие более трехсот человек: глава Коченевского района Евгений Антипов, епископ Каинский и Барабинский Владимир, представитель Центра патриотического воспитания НСО Елена Гусишная, руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Наталья Курина, родственники погибших, военнослужащие, казаки, священнослужители и жители Чика.

Автор памятника Антон Стёпин рассказал, что идея создания мемориала принадлежит его товарищу, находящемуся в зоне боевых действий, который попросил увековечить память павших бойцов. После сбора средств и разработки проекта, строительство было завершено менее чем за месяц.

Епископ Владимир, говоря о значении скульптурной группы, подчеркнул, что крест является символом любви и самопожертвования, проявленных воинами, чьи имена запечатлены на плитах монумента.

Евгений Антипов выразил благодарность инициативной группе и отметил, что создание памятника объединило жителей всего Коченевского района и других территорий.