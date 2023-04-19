Более 55 миллионов рублей задолженности с фирмы-должника взыскали новосибирские приставы

Судебные приставы побудили новосибирскую компанию выплатить задолженность на сумму более 55 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ФССП России по Новосибирской области.

– В конце декабря в отделении судебных приставов по Заельцовскому району было возбуждено исполнительное производство в отношении крупной многопрофильной новосибирской компании. У фирмы по договору поставки образовалась задолженность перед контрагентом на общую сумму более 55 млн. рублей. Требования о выполнении обязательств не были добровольно исполнены в полном объеме. Компания обратилась в арбитражный суд с иском, который был удовлетворен в полном объеме, – говорится в сообщении суда.

Затем на банковские счета и недвижимое имущество должника был наложен арест. Также был выставлен запрет на регистрационные действия в отношении более чем 20 единиц строительной техники, а взыскатель намеревался инициировать в отношении должника процедуру банкротства. Принятых ограничительных мер оказалось достаточно, чтобы должник несколькими платежами погасил задолженность. Кроме того, фирме пришлось оплатить почти 3,5 млн рублей исполнительского сбора.

Название компании в ФССП России по Новосибирской области отказались называть в связи с тем, что данная фирма более не является должником.

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