Поликлинику в Краснообске сдадут на год раньше

Строительство современного поликлинического корпуса Новосибирской центральной районной больницы по нацпроекту «Здравоохранение» завершит масштабную модернизацию первичного звена Новосибирского района.

Четырехэтажное здание поликлиники площадью 10 200 кв. метров начали строить в июле прошлого года. Сегодня строительно-монтажные работы полностью закончены, идет оформление входных групп и отделка помещений. Внутренние работы завершены на 70%. Подрядчик планирует сдать объект уже в текущем году – на год раньше срока. Поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену и будет обслуживать около 30 тысяч человек.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов подчеркнул, что современное поликлиническое отделение НКЦРБ станет логическим завершением модернизации системы оказания первичной медицинской помощи жителям Новосибирского района.

Консультации узких специалистов, высокотехнологичную помощь можно будет получить в новой поликлинике Краснообска. Новое отделение НКЦРБ будет соответствовать всем современным стандартам: в нем предусмотрены компьютерный томограф с кардиологической и онкологической программами, маммограф с возможностью взятия биопсии, современная амбулатория, кабинеты неотложной помощи, травмпункт и так далее. Процедуры закупки необходимого медицинского оборудования уже идут.