Новосибирские антимонопольщики оштрафовали Alex Fitness

Ведомство оштрафовало ООО «Алекс Фитнес» за смс-рекламу без согласия абонента. Об этом сообщает УФАС по Новосибирской области. Уточняется, что согласно законодательству о рекламе, рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием. Заявитель воспользовался своим правом отказаться от согласия на получение рекламы по сетям электросвязи, сообщив это оператору ООО «Алекс Фитнес» по телефону. ООО «Алекс Фитнес», осуществив отправку смс-сообщений рекламного содержания, после отзыва заявителем согласия на их получение, нарушило положения Закона «О рекламе».

Новосибирское УФАС России признало организацию виновной в совершении административного правонарушения.

Отметим, что в 2022 году новосибирское управление антимонопольной службы РФ рассмотрело по существу 519 жалоб, что на 21% меньше показателей 2021 года. При этом количество обоснованных жалоб относительно общего числа увеличилось на полтора процентных пункта — до 40,2%.

В 2022 году УФАС России возбудило 351 дел об административных правонарушениях. Также антимонопольная служба выявила 678 нарушений в регионе.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Алекс Фитнес» — зарегистрирована 8 сентября 2011 года. Основным видом деятельности является деятельность фитнес-центров. Учредитель и генеральный директор — Алексей Ковалев.

Ранее редакция сообщала о том, что антимонопольщики нашли нарушение в торгах по противогололедным материалом.