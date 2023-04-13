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Новосибирские антимонопольщики оштрафовали Alex Fitness

  • 13/04/2023, 12:47
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Alex Fitness оштрафовали
Штраф составляет 100 тыс рублей.

Ведомство оштрафовало ООО «Алекс Фитнес» за смс-рекламу без согласия абонента. Об этом сообщает УФАС по Новосибирской области. Уточняется, что согласно законодательству о рекламе, рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием. Заявитель воспользовался своим правом отказаться от согласия на получение рекламы по сетям электросвязи, сообщив это оператору ООО «Алекс Фитнес» по телефону. ООО «Алекс Фитнес», осуществив отправку смс-сообщений рекламного содержания, после отзыва заявителем согласия на их получение, нарушило положения Закона «О рекламе».

Новосибирское УФАС России признало организацию виновной в совершении административного правонарушения.

Отметим, что в 2022 году новосибирское управление антимонопольной службы РФ рассмотрело по существу 519 жалоб, что на 21% меньше показателей 2021 года. При этом количество обоснованных жалоб относительно общего числа увеличилось на полтора процентных пункта — до 40,2%.
В 2022 году УФАС России возбудило 351 дел об административных правонарушениях. Также антимонопольная служба выявила 678 нарушений в регионе.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Алекс Фитнес» — зарегистрирована 8 сентября 2011 года. Основным видом деятельности является деятельность фитнес-центров. Учредитель и генеральный директор — Алексей Ковалев.

 

Ранее редакция сообщала о том, что антимонопольщики нашли нарушение в торгах по противогололедным материалом.

Фото с страницы Alex Fitness в Вконтакте

519

Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирская обалсть

Теги : УФАС по Новосибирской области нарушение закона о рекламе Alex Fitness


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