Рекламодателям

Тренды коллекторского рынка

  • 19/04/2023, 10:08
Автор:
взыскание просроченной задолженности
Сокращение количества жалоб на коллекторов, цифровизация взаимоотношений и вакуум для должников.

Цивилизованный коллекшн

В управлении ФССП по Новосибирской области в ответ на запрос редакции Infopro54 прокомментировали ключевые тренды, которые наблюдаются на коллекторском рынке. В первую очередь это изменение подходов к взысканию просроченной задолженности в соответствии с требованием законодательства. В частности, законом установлено разрешенное количество звонков (один раз в день, два раза в неделю, четыре раза в месяц). Несоблюдение этого норматива будет административным правонарушением.

Сергей Неведомский, врио руководителя главного управления ФССП по Новосибирской областиПри этом количество жалоб на действия коллекторов, поступающих в управление ФССП, не имеет тенденции постоянного роста. В 2020 году поступили 1282 жалобы, в 2021-м — 1440, в 2022-м — 1172.

— По нашему мнению, это связано с большой долей латентного поведения лиц, чьи права нарушены при взыскании просроченной задолженности по кредитам, — комментирует врио руководителя главного управления Сергей Неведомский.

Заместитель управляющего директора МФК «Лайм-Займ» Тимофей Полетаев настроен более оптимистично. Он считает, что сокращение конфликтов между представителями взыскания и клиентами связано с ростом финансовой грамотности должников, которые понимают, что такое коллекшн, какие у него цели и что весь процесс взыскания долгов по кредитам направлен в первую очередь на поиск решения проблемы.

— Сегодня коллекшн становится клиентоцентричным. Во многих компаниях это уже часть бизнес-модели по выдаче. Заемщик все меньше замечает процедуру взыскания и больше — клиентский сервис при взаимодействии с кредитором, — рассуждает Полетаев. — В последнее время мы почти не встречали негатива клиентов к коллекторам. Эта должность стала более востребованной за счет взаимной лояльности кредиторов и заемщиков.

По внутренним исследованиям компании, профессия «омолаживается», средний возраст коллектора — 23 года, это специалисты с высшим образованием или студенты.

— Современный коллекшн поменял свою методологию, и в настоящее время основная цель его работы — установка диалога с должником и решение проблемы, — соглашаются в управлении судебных приставов. — Кроме того, меняются инструменты взыскания долгов по кредитам, внедряются информационные системы, роботы-коллекторы и т.д., что приводит к исключению человеческого фактора и увеличению объема проводимой работы.

Константин Шарапов, генеральный директор коллекторского агентства «Право онлайн»Генеральный директор коллекторского агентства «Право онлайн» Константин Шарапов согласен, что за последние годы вектор взаимоотношения должников и коллекторских агентств сместился в сторону человечности, прозрачности и исключительной законности. В том числе благодаря расширению доступных способов оплаты. По его словам, чтобы клиентам было проще и удобнее оплачивать задолженность на сайте или в приложении, разрабатываются системы лояльности — проводятся специальные акции, позволяющие выгодно списать часть процентов. Способы донесения информации до клиента дополнились цифровыми технологиями: голосовыми помощниками, чат-ботами и др.

Тимофей Полетаев подтверждает, что компании улучшают tone of voice — принципы общения бренда с аудиторией. Вместе с тем он отмечает и негативный тренд, связанный с цифровизацией: многие клиенты уходят в неголосовые каналы коммуникации за счет появления роботов-помощников, блокировщиков звонков и других автоматизированных систем.

— Это создает вакуум для заемщика, иллюзию, что не нужно решать вопросы с просроченными обязательствами. Кредитору приходится тратить все больше сил на то, чтобы обсудить с клиентом выгодное для него решение проблемной ситуации, — поясняет эксперт.

К трендам коллекторского рынка в управлении ФССП также отнесли внедрение в практику частичной уступки прав требований (цессии) по договору. Наиболее часто коллекшн прибегает к практике взыскания задолженности по кредитам путем привлечения агентов для взыскания, а также уступки прав требований. Практика показывает, что между первоначальным и финальным кредитором могут быть еще 3-5 юридических лиц, в работе которых находится должник.

Ставка на цифровизацию взыскания задолженности

Участники рынка пояснили редакции, что ожидают дальнейшего развития цифровых технологий работы с должниками.

— Речь идет об активном внедрение информационных технологий с целью решения проблемных вопросов с должниками, — прогнозирует Сергей Неведомский.

Константин Шарапов также большие надежды возлагает на цифровизацию работы отрасли.

— Одна из главных проблем, с которой мы сталкиваемся в своей работе, — это перегруженность судов и судебных приставов: судебная система не в состоянии обработать тот объем заявлений, что возникают на рынке и увеличиваются с каждым годом. Решить эту задачу должно постепенное внедрение Федеральной службой судебных приставов цифрового исполнительного производства, позволяющего и кредиторам, и гражданам получать сведения о ходе исполнительного производства в электронном виде, — поясняет эксперт.

По его словам, цифровизация судов станет настоящей революцией и одним из самых значимых явлений всей сферы взыскания — она повлияет на скорость и эффективность вынесения решений, а также отразится на снижении затрат как коллекторских агентств, так и судебной власти. Все обращения будут регистрироваться через цифровые каналы, а не в бумажном виде, и после вынесения решения заявление будет автоматически поступать приставам для дальнейших действий. На данный момент цифровизация коснулась не более 20% всех судов в стране.

Тимофей Полетаев, заместитель управляющего директора МФК «Лайм-Займ»— В 2024 году планируется внести дополнения в закон и увеличить зону влияния ФССП. Безусловно, это повлечет за собой определенные операционные изменения в процессах, но, как показывает практика, сейчас все участники рынка взыскания «безболезненно» перестраиваются под требования регуляторов, — говорит Тимофей Полетаев.

Кстати, по прогнозам приставов, в 2023 году количество игроков на рынке взыскания задолженности в регионе вырастет. На начало 2022 года на территории Новосибирской области в реестр была включена 21 компания, которой разрешено заниматься возвратом просроченной задолженности (всего по России — 465).

 

Ранее редакция сообщала о том, что должники сейчас предпочитают договариваться с коллекторами.

Фото pixabay — Mariakray 

217

Рубрики : Финансы Общество Власть Бизнес Рынки

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : цивилизованный коллекшн Тимофей Полетаев Сергей Неведомский погасить задолженность по кредитам Константин Шарапов коллекторский рынок долги по кредитам взыскание просроченной задолженности


Спецоперация на Украине

Очередной новосибирский политик отбыл на спецоперацию
13/04/23 12:41
В Новосибирской области нет земли для участников спецоперации?
11/04/23 13:31
Два предприятия Иркутской области наладили выпуск военного обмундирования
4/04/23 12:00
Ярмарка белорусских товаров на площади Ленина

Автолюбителей на неделю выгонят с парковки в центре Новосибирска

На площадке разместится ярмарка белорусских товаров.
Читать статью >>
станция метро Спортивная

Сроки ввода станции метро «Спортивная» зависят от Госэкспертизы

Сама станция готова более чем на 99%.
Читать статью >>
Прокуратура потребовала ввести дома «Дискуса» в «кратчайшие сроки»

Прокуратура потребовала ввести дома «Дискуса» в «кратчайшие сроки»

Потом в судах будет решаться вопрос: кто виноват и в какой мере, а также проблема с благоустройством территории в микрорайонах, где находятся долгострои.
Читать статью >>
Выбраны застройщики для жилмассива Клюквенный

Определились первые застройщики жилмассива «Клюквенный»

Два из пяти аукционов на освоение самой масштабной в регионе площадки комплексного развития территории признаны состоявшимися. Один из участников — омская компания.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Николай Мамулат Уполномоченный по Защите Прав Предпринимателей

Николай Мамулат: Сейчас все более четким становится тренд на то, чтобы работать «в белую»

Пандемия и санкции заставили государство и бизнес по-другому взглянуть друг на друга.
Все материалы
Лента новостей

В Госдуме приняты жесткие поправки к статье о госизмене

19/04/2023, 10:05

МТС продолжает серию бесплатных вебинаров для новосибирских предпринимателей

19/04/2023, 09:00

Автолюбителей на неделю выгонят с парковки в центре Новосибирска

18/04/2023, 19:12

ЗСЖД выплатила в бюджет в I квартале более 800 млн рублей налогов

18/04/2023, 18:56
Популярное

Вассерман призвал наказывать граждан, которые не декларируют наличные в сумме более миллиона рублей

18/04/2023, 10:22

Почему Новосибирскую область периодически «трясёт»

17/04/2023, 10:43

Названы три продовольственных продукта, которые могут привести к преждевременной смерти

16/04/2023, 10:00
Новости компаний

АО «РЭС»: реконструкция и модернизация электросетей невозможна без плановых отключений

19/04/2023, 09:00

Курорт «Манжерок» в этом году могут посетить около 560 тыс гостей

18/04/2023, 15:47

Новосибирские школьники узнали историю связи Сибири

18/04/2023, 15:34

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска