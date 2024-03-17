Более 55% жителей Новосибирской области проголосовало на избирательных участках

Избирком Новосибирской области обновил статистику явки на выборы президента России.
― По состоянию на 15.00 часов 17 марта явка в Новосибирской области составила 56,25%, проголосовали 1 242 735 избирателей (с учетом дистанционного голосования), ― говорится в сообщении.
Напомним, что это последний день голосования из трех возможных. Всего в выборах участвуют 4 кандидата. Действующий президент Владимир Путин, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ).
Ранее редакция сообщала о том, что на выборах президента России проголосовало более 50% жителей Новосибирской области.
Фото со страницы Новосибирского избиркома в Телеграм
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