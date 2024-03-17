На выборах президента России проголосовало более 50% жителей Новосибирской области

Избирком Новосибирской области рассказал о явке на выборы президента России в регионе.
― По состоянию на 12:00 часов 17 марта явка в Новосибирской области составила 50,62%, проголосовали 1 117 515 избирателей (с учетом дистанционного голосования), — говорится в сообщении.
Напомним, что выборы президента проходят с 15 по 17 марта. В бюллетене — четыре кандидата. Кроме действующего президента Владимира Путина, в бюллетенях вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ).
Ранее редакция сообщала о том, что первое место по явке на выборы президента России занимает Сузунский район в Новосибирской области.
Фото со страницы Новосибирского избиркома в Телеграм
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