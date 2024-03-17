«Жива и здорова»: Гимнастка, упавшая на выступлении в Новосибирске, записала видео

Воздушная гимнастка Елизавета Чумакова, которая упала во время представления в Новосибирске, записала видео из больничной палаты.
― Я жива и здорова. Раздувают то, что я не шевелилась. Этого не делала, дабы не было каких-то ухудшений. Сейчас прохожу обследование, ― рассказала гимнастка в видео паблика «Новосибирск с огоньком».
Напомним, что воздушная гимнастка во время трюка сорвалась с кольца и рухнула на твердый пол. Момент падения сняли зрители на камеру мобильного телефона. На кадрах видно, как нога девушки выскальзывает из трюкового инструмента.
Ранее редакция сообщала о том, что Никита Кологривый устроил скандал после пресс-конференции в Новосибирске.
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