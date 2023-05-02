Более 60 миллионов рублей заработали на белорусской ярмарке в Новосибирске

В Новосибирске завершила работу ярмарка белорусских товаров, которая принесла в городскую казну свыше 60 миллионов рублей. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть на оперативном совещании.

Дни Минска в Новосибирске 26 и 27 апреля стали значимым событием. В мегаполисе провели круглые столы и посвящённые туризму мероприятия с членами делегации из Республики Беларусь.

– Подписаны документы побратимства между районами города Новосибирска и Минска. Центральным событием была ярмарка, оборот которой составил более 63 российских млн рублей. Мне кажется, что в экономическом плане это хороший результат, – отметил Локоть.

Как пояснили в мэрии, для участия приглашали белорусских производителей продуктов питания, изделий легкой промышленности и косметических изделий. В том числе были представлены: мясные деликатесы, сгущенное молоко, разносолы. В целом в ярмарке участие приняли порядка 21 предприятия Республики Беларусь.

Напомним, что объем взаимной торговли между Новосибирской областью и Белоруссией в 2022 году составил почти $0,5 млрд, что на 42% больше, чем в 2021 году (По данным правительства Новосибирской области, по итогам 2022 года товарооборот увеличился по сравнению с 2021 годом на 30,9%. — Ред.).

Ранее редакция сообщала о том, что итогом визита белорусского премьера в Новосибирск станет подписание контрактов на сумму более 13 млн долларов.