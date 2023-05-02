Эксперты Банка «Левобережный»: «Чаще всего рефинансируют потребительские кредиты люди от 21 до 50 лет»

Наибольшую долю клиентов, обращающихся за рефинансированием кредитов, составляют люди в возрасте от 21 до 50 лет. Пятьдесят шесть процентов среди них — представительницы женского пола, сорок четыре процента — мужчины.

Основная мотивация для рефинансирования — это желание снизить процентную ставку по потребительским кредитам, кредитным картам и автокредитам, которые ранее оформлялись в других банках.

Специалисты банка советуют клиентам рассмотреть вариант рефинансирования в том случае, если они имеют несколько кредитов в разных банках и даже в том случае, если оформлен один кредит и остался всего год до его полного погашения. Услуга позволит снизить ставку и, соответственно, ежемесячный платеж, а также выделить дополнительную сумму для реализации заветной мечты.

В Банке «Левобережный» оформить рефинансирование можно на сумму до 2 000 000 рублей, сроком до 5 лет с процентной ставкой от 5,5 % годовых. Рассчитать финансовые условия рефинансирования поможет калькулятор на сайте Банка «Левобережный».

По данным аналитиков «Выбери.ру», Банк «Левобережный» стал лидером федерального рейтинга Лучшие программы рефинансирования кредитов в апреле 2023 года.

В ходе исследования сравнивались условия программ рефинансирования кредитов по объемам розничного кредитования на 1 февраля 2022 года. При ранжировании продуктов были взяты в расчет не только значение процентной ставки по договору, размер ежемесячных платежей, полная стоимость, сумма и срок рефинансирования, но и условия объединения нескольких кредитов и досрочного погашения, наличие страховки и ее влияние на снижение ставки, отсутствие скрытых комиссий, количество необходимых документов, набор дополнительных сервисов, а также надежность и значимость банка на рынке.

Подать заявку на рефинансирование в Банке «Левобережный» на сайте, в приложении BL-Online либо в офисе банка может гражданин РФ в возрасте от 20 лет с постоянным местом работы. Для этого необходимы паспорт и документ, подтверждающий доход. Решение принимается от одного часа. После одобрения необходимо прийти в банк, чтобы предоставить реквизиты для перечисления денег на погашение.