Итогом визита белорусского премьера в Новосибирск станет подписание контрактов на сумму более 13 млн долларов

Объем взаимной торговли между Новосибирской областью и Белоруссией в 2022 году составил почти $0,5 млрд, что на 42% больше, чем в 2021 году (По данным правительства Новосибирской области, по итогам 2022 года товарооборот увеличился по сравнению с 2021 годом на 30,9%. — Ред.). Об этом сообщает «Интерфакс» с ссылкой на премьер-министра Белоруссии Романа Головченко.

По словам премьер-министра Белоруссии, что по итогам первого квартала 2023 года цифры немного более скромные. Он объяснил такие результаты конъюнктурными колебаниями.

— Новосибирские компании ООО «МолСиб» и ООО «СИБАГРО» готовы рассмотреть предложения о сотрудничестве с белорусскими предприятиями. Также мы рассматриваем вопрос поставки семени быков-производителей, оцененных по качеству потомства, для стад крупного рогатого скота совместно с «Белживплемобъединением». Помимо этого, наш научно-исследовательский институт растениеводства и селекции предлагает такие направления совмсетной работы, как пополнение коллекции генетических ресурсов, обмен сортами, создание новых конкурентоспособных сортов, — перечисляет возможные варианты расширения сотрудничества между регионом и Республикой, а значит у наращивания товарооборота, Евгений Лещенко, заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области.

По словам Лещенко, по итогам визита Романа Головченко в Новосибирскую область, белорусские и новосибирские компании планируют подписать контракты на поставку техники, оборудования, продукции на сумму более 13 млн долларов.

Делегация Республики Белоруссия работает в Новосибирской области на этой неделе.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск и Минск подписали соглашения об установлении дружеских отношений между районами.