Более 60% новосибирцев настроены на корпоратив

Новогодний корпоратив будет у 78% жителей Новосибирской области. На 97% корпоративов будет разрешен алкоголь. Об этом сообщают исследователи Зарплата.ру.

У менее половины опрошенных (35%) организации и работники делят счет за корпоратив. Менее четверти (21%) платят из своего кармана за праздник.

— Большинство (63%) скидываются суммой от 1000 до 3000 рублей, 24% — менее 1000, 13% — более 3000, — говорится в сообщении.

Также аналитики выяснили, что более 80% человек готовы на любые условия. Из них 76% женщин сходят в парикмахерскую перед действом, а еще 45% нанесут на себе профессиональный макияж.

Мужчины планируют также подготовится. 79% в преддверии корпоратива сходят в парикмахерскую или в барбершоп. 71% мужчин и женщин специально купят одежду для корпоратива.

Ранее редакция сообщала о том, что корпоративы на следующий год запланировали 40% компаний.