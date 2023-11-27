Житель Новосибирска попался на взломе госсайтов

57-летнему жителю Новосибирска объявлено предостережение за совершение компьютерной атаки на государственные информационные ресурсы. Попытку пресекли оперативники ФСБ.

― Мужчина занимался изучением информационной уязвимости защищенных сайтов и применил программные средства, направленные на получение несанкционированного доступа к информации Министерства цифрового развития и связи Новосибирской области и Новосибирского национального исследовательского университета. Но завершить свою атаку у него не получилось, ― рассказали в УФСБ региона.

Жестоко наказывать хакера правоохранители не стали и вынесли ему на первый раз официальное предостережение. Если сибиряк снова повторит попытку, то будет привлечен уже к уголовной ответственности.