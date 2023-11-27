Житель Новосибирска попался на взломе госсайтов

57-летнему жителю Новосибирска объявлено предостережение за совершение компьютерной атаки на государственные информационные ресурсы. Попытку пресекли оперативники ФСБ.
― Мужчина занимался изучением информационной уязвимости защищенных сайтов и применил программные средства, направленные на получение несанкционированного доступа к информации Министерства цифрового развития и связи Новосибирской области и Новосибирского национального исследовательского университета. Но завершить свою атаку у него не получилось, ― рассказали в УФСБ региона.
Жестоко наказывать хакера правоохранители не стали и вынесли ему на первый раз официальное предостережение. Если сибиряк снова повторит попытку, то будет привлечен уже к уголовной ответственности.
― С начала 2023 года за совершение компьютерных преступлений, выявленных сотрудниками УФСБ, возбуждено 15 уголовных дел, 11 граждан осуждены, 3 жителям Новосибирска объявлены официальные предостережения, 13 новосибирцев привлечено к административной ответственности за нарушение режима информационной безопасности в организациях и учреждениях, ― добавили в УФСБ.
Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Новосибирской области.
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